Primul județ liber de Covid 19 din România. Nu mai sunt bolnavi și nu a mai fost diagnosticat nimeni de două săptămâni

Primul județ din România care a fost declarat „liber de COVID-19”! Vestea bună este că de două săptămâni nu s-au mai înregistrat noi bolnavi. Ce spun autoritățile locale?

Veste bună pentru români! Un județ din România a anunțat că nu a mai înregistrat noi persoane infectate cu coronavirus preț de două săptămâni. Este vorba despre Arad! Autoritățile locale au anunțat în cursul zilei de joi că județul este liber de COVID-19, după ce au fost externați și ultimii bolnavi, iar de două săptămâni nu au fost înregistrate ale cazuri noi. Iustin Cionca a anunțat în cadrul unei conferițe de presă că ultima pacientă internată a fost testată negativ după tratamente.

Președintele Consiliului Județean a declarat și că este mulțumit de evoluția lucrurilor și mai ales că nu a fost nevoie să fie folosit spitalul de campanie amenajat la Expo Internațional Arad care „a fost gândit pentru perioada când se înregistrau peste 50 de îmbolnăviri zilnic”.

„Niciodată în ultimii 100 de ani nu am avut o situaţie atât de dificilă la Arad şi niciodată în istoria Aradului nu am avut o mobilizare atât de mare a administraţiei locale, a societăţii civile. Vestea bună este că Aradul a devenit judeţ liber de COVID-19. Dacă ne raportăm la ultima lună, în medie am avut trei-patru pacienţi internaţi. Nu aş vrea să fac afirmaţii pripite, hazardate, cu atât mai mult cu cât constatăm că la nivelul ţării noastre această pandemie s-a extins în mai multe judeţe, dar aş vrea să subliniez efortul tuturor cadrelor medicale, al specialiştilor şi cetăţenilor, care prin comportamentul foarte responsabil au condus la această performanţă. Nu mai există bolnavi de COVID-19 în judeţ. Datorită măsurilor luate, pandemia este sub control, chiar dacă Aradul este situat la graniţă, chiar dacă suntem un judeţ de tranzit şi trec mii de oameni zilnic prin punctele de frontieră”

Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean