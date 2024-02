Primele declarații ale lui Săndel Bălan după ce Andreea Bălan l-a iertat pe George Burcea: ”Treci peste orgolii când ai copii!” EXCLUSIV

Vestea că Andreea Bălan a făcut pace cu actorul George Burcea a adus multă bucurie în familia celebrei artiste. Contactat de Playtech Știri, Săndel Bălan, tatăl Andreei Bălan, ne-a vorbit despre relația actuală a foștilor soți: ”Mai întâi de toate, ei trebuie să fie părinți!”, a menționat fostul impresar al trupei Andre.

Solista Andreea Bălan a dat, zilele trecute, vestea cea mare. Artista a anunțat public că, după aproape patru ani de dușmănie și de acuzații reciproce, a făcut pace, în sfârșit, cu fostul ei soț, actorul George Burcea. Mai mult, ea a renunțat și la procesul de calomnie deschis împotriva lui. Jurata concursului ”Te cunosc de undeva” (Antena 1) a vorbit despre relația actuală cu George Burcea, tatăl fetițelor ei:

”Într-adevăr, atunci când te despărți, ai perioade în care e mai ușor să dai vina pe celălalt, dar cu timpul începi să îți faci o retrospectivă și fiecare își conștientizează ce a făcut bine și ce a făcut rău.

Și George s-a schimbat și reușim să ne înțelegem. În sfârșit, mami și tati se înțeleg! Ne înțelegem bine și suntem ok. Timpul le rezolvă pe toate și maturitatea, înțelepciunea. Nu am mai depus actele, conform procedurilor. Sunt cea mai fericită din lume și nu mai am timp și energie negativă să aloc proceselor.

Totodată, cred că este mai bine și pentru fetițe ca părinții lor să fie OK unul cu celălalt”, a menționat Andreea Bălan, zilele trecute, într-un interviu pentru Antena Stars.