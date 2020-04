Prima vedetă din România infectată cu noul virus. ”Mulți nu înțeleg gravitatea situației.”

Prima persoană publică din România care a fost confirmată pozitiv cu COVID-19 avertizează pe toată lumea. „Sunt foarte mulți oameni care nu înșeleg și care susțin că este un circ mediatic.”

Mulți oameni de pe întreaga Planetă susțin că situația pe care o traversăm este mai mult amplificată de media și de autorități, iar că realitatea este cu totul alta. Din păcate pentru aceștia, din ce în ce mai multe victime ale coronavirusului apar în spațiul public pentru a le întări încrederea în cele scrise în sursele oficiale. Printre acestea se află Roxana Marinescu, prima vedetă din România care a fost confirmată cu COVID-19 și care vine acum cu un avertisment pentru toți românii care se îndoiesc de criza sanitară și implicit nu respectă măsurile de prevenție indicate de lege.

Totul a început atunci când bruneta a călătorit în Grecia alături de soțul și copilul său în cursul perioadei dintre 16-20 martie. În momentul în care s-au întors, cei trei au fost nevoiți să stea izolați. Pe data de 3 aprilie aceasta a început să resimtă o stare de oboseală acută, ulterior făcând un atac de panică în timp ce făcea sport. Pe data de 5 aprilie a chemat ambulanța, dar chinul a continuat.

„Mi-au și spus că nu am niciun simptom de coronavirus, dar că voi fi testată pentru că am călătorit. După ce m-au adus acasă, a doua zi am sunat să aflăm rezultatul. M-au sunat ei pe data de 7 și m-au anunțat că testul a ieșit pozitiv. Am simțit că înnebunesc! Am văzut moartea cu ochii. Am crezut că fac un atac cerebral. De când am aflat că am acest virus, nu am avut niciun simptom, iar în momentul în care mi-a fost administrat medicamentul, am simțit ca și cum atunci am luat virusul. De atunci am tulburări gastro-intestinale. I-am spus medicului de 2 ore și nu a venit până la ora asta”

Roxana Marinescu