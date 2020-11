Prima reacție a Biancăi Drăgușanu, după ce Alex Bodi a fost trimis în spatele gratiilor. Ce a putut să facă fosta asistentă tv

Viața lui Alex Bodi s-a schimbat enorm de mult în ultimele două zile. Cum a reacționat Bianca Drăgușanu după ce a auzit vestea că fostul soț a ajuns în spatele gratiilor? Aceasta sigur se aștepta ca tot coșmarul afaceristului să se încheie.

Reacției Biancăi Drăgușanu la auzul veștii că Bodi rămâne după gratii pentru 24 de ore

Alex Bodi se află în continuare în vizorul oamenilor legii în urma perchezițiilor DIICOT din cursul zilei de 11 noiembrie. În timpul acesta, cele două femei controversate din viața lui tratează foarte diferit noua postură în care se află el. Dara Radionova a pus o inimă care bate ieri pe story, semn că îi stă alături și în această situația, mai cu seamă că se afla la vila bărbatului în timpul în care mascații au dat buzna. Bianca Drăgușanu pare că nu mai e deloc interesată de subiect și e gata să uite trecutul și să se îndrepte vertiginos spre viitor.

Designer-ul petrece foarte mult timp cu fiica ei, se filmează în timpul activităților zilnice și serile le are alături de ea pe cele mai bune prietene care o surprind cu bucate care mai de care mai delicioase. Blondina s-a distrat și s-a relaxat la maximum chiar și după ce a auzit că fostul amorez va rămâne în atenția poliției preț de 24 de ore. ”Îmi pare rău că Alex trece prin așa ceva. Eu am aflat acum din presă. Eu nu știu nimic despre acuzațiile care i se aduc, dar sunt convinsă că se va dovedi că este nevinovat. Sunt convinsă că va ieși ok din situația asta, așa cum a ieșit de fiecare dată din orice situație. Îmi pare rău încă o dată. Sunt sigură va fi bine”, a declarat fostia soţie a lui Bodi la auzul veștii perchezițiilor, conform Antena 3.

Alex Bodi, implicat într-un dosar de trafic de persoane și proxenetism

Procurorii și polițiștii din Craiova au făzut în cursul zilei de 11 noiembrie 23 de percheziții în județele: Ilfov, Brașov, Dolj, Gorj, Giurgiu, Olt, Sibiu și Vâlcea cu scopul de a destructa un grup infracțional organizat și specializat în trafic de persoane și proxenetism. Una dintre percheziții a avut loc în vila celebrului om de afaceri Alex Bodi.

„Victimele care, după ce erau transportate în străinătate, refuzau să practice prostituția erau sechestrate și supuse unor violențe extreme (chiar și unor violuri), pentru a fi determinate să nu mai opună rezistență. În cele mai multe cazuri, victimele au fost ținute în imobile închiriate de către liderul grupării, au fost transportate zilnic la locurile unde erau obligate să practice prostituția, erau permanent controlate/supravegheate, iar sumele de bani erau luate în totalitate de membrii grupării. În urma cercetărilor, s-a stabilit faptul că tinerele au fost exploatate cu precădere în cluburi de noapte sau locații închiriate pe teritoriul Germaniei, pe raza orașelor Berlin, Bonn, Stuttgart și Frankfurt (Germania), dar și pe teritoriul altor state europene (Italia, Spania, Marea Britanie, Cehia, Elveția, Austria)”

Procurori

La momentul actual, milionarul a fost eliberat, dar este supravegheat să nu părăsească țara.