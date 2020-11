Previziuni sumbre pentru anul 2021. Prin ce va trece omenirea: ”Este extrem de provocator”

Un specialist aduce previziuni sumbre despre anul care urmează. Dacă mulți au crezut că anul 2020 a fost unul greu încercat, nici nu știu ce-i așteaptă în 2021. Detalii despre viitorul apropiat.

Mihai Voropchievici vine cu previziuni sumbre despre anul următor. Anul care urmează să se încheie cu pași repezi nu a fost unul deloc strălucitor mai pentru nimeni, iar speranțe pentru o regresie neașteptată nu sunt nici pentru 2021. Numerologul spune că anul viitor nu va fi unul mai ușor, mai cu seamă că ne așteptă multe suprinze, unele din ele neplăcute. Schimbările sunt masive în perioada asta, iar mulți dintre noi tindem să credem că putem cel mai bine să trecem prin probleme singuri, fără implicarea altor persoane, dar este greșit. Anul 2021 vine cu necunoscut, aventură, schimbare, emoție. Aventura vieții noastre este stabilită acum.

Din păcate, previziunile nu sunt generoase. Toată lumea trebuie să se regrupeze în jurul familiei în luna ianuarie, iar mai departe să aibă grijă la luna februarie. În martie începem din nou să respirăm și să ne bucurăm de un timp plin de trăiri și frământări aparte. Anul nu e rău totalmente, deși poate așa pare pentru unii dintre noi, dar cu speranță și pozitivism trec și provocările care ni se oferă. Durerile țin mai mult decât bucuriile, iar anul 2020 e pe picior de plecare încărcat karmic. Lecția ne ține ca un colac de salvare, tocmai pentru că ne pregătește pentru ce urmează. Ultima lună a anului aduce cu ea scandaluri aparte pentru unele zodii, iar pentru multe dintre ele iubire. În timpul acesta, doar un singur nativ al horoscopului are parte de o răsplată bine meritată pentru tot ce a muncit până acum, arată antena3.ro.

„Eu cred în Dumnezeu! Eu nu contest credința. Ceea ce contest sunt poate preoții. Sunt unii preoți cu har, alții… de dar. Pe aceștia din urmă îi contest…Pe 31 decembrie am primit un telefon cu număr ascuns. Am primit o mulțime de felicitări la adresa mamei că nu a nins atunci când am prognozat eu. Era un pretext, apoi a trecut la amenințări. Zicea că vine să-mi spargă capul cu un ciocan…”

Mihai Voropchievici