Premiu uriaș la Românii Au Talent! Câți bani ar putea să primească câștigătorul sezonul 11 al emisiunii de la PRO TV

Noul sezon al emisiunii „Românii au Talent” stă să înceapă. Care este premiul uriaș pentru care se vor bate anul acesta oameni talentați din toate colțurile? Cu ce sumă va pleca acasă preferatul juraților și al telespectatorilor?

Românii au talent sezonul 11: care e marele premiu?

Celebrul și mult așteptatul show de talente preferat de români urmează să revină pe micile ecrane cu un sezon de excepție. Emisiunea numără anul acesta 11 sezoane spectaculoase. Câștigătorul care reușește să impresioneze pe toată lumea primește o sumă extrem de frumoasă, echivalentul a unui apartament cu 3 camere.

Mai exact, cel care va ocupa locul 1 în clasament va pleca acasă cu suma de 120.000 de euro. Locul 2 se va bucura de 20.000 de euro, iar locul trei va încasa un premiu de 10.000 de euro. O schimbare din acest nou an este în privința juriului. Mihai Petre a fost înlocuit anul acesta de către Alexandra Dinu.

„Televiziunea a fost prima mea pasiune, dar când am descoperit filmul, am știut că locul meu era acolo. În ultimii ani, am primit numeroase propuneri din televiziune, dar nu am simțit că era nici locul și nici timpul potrivit.

Am știut mereu că va veni o zi când voi reveni în televiziune, iar când am primit propunerea pentru Românii au talent, cel mai bun show de entertainment, am știut că ACUM este momentul! Este o nouă experiență pe care o aștept cu entuziasm. Abia aștept să povestesc despre această perioadă odată ce vom începe treaba”, a declarat Alexandra Dinu înainte de a începe filmările de la „Românii au talent”, potrivit libertatea.ro.

Ce spune noul jurat al emisiunii despre provocarea primită?