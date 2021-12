Povestea românului din Iași care a devenit milionar în euro, în Londra. Cum a dat marea lovitură

Beniamin Moisă este un român de 22 de ani, originar din Iași, care a reușit să devină unul dintre cei mai tineri milionari din lume. Moldoveanul și-a văzut visul îndeplinit cu ochii și încă nu realizează cât de departe a ajuns. Povestea sa de viață este una cu adevărat impresionantă. A plceat de acasă la 19 ani pentru a atinge cele mai înalte culmi ale succesului.

Povestea acestui român pare desprinsă din filmele de blockbuster. Beniamin Moisă, un tânăr din Iași, a vrut să renunțe la liceu la vârsta de 17 ani, atunci când s-a decis că va munci pentru a avea mulți bani.

Totuși, la rugămințile tatălui său, tânărul s-a răzgândit și a rămas acasă, până a reușit să promoveze liceul, să-și ia Bacalaureatul și să dea de permisul auto. Beni a plecat la Londra doar cu banii de transport, pe care îi împrumutase de la fratele său.

„Am venit cu nimic, practic cu 0 lei. Când am venit aici mi-a dat frate-miu 50 de lire, să am de cheltuială și de transport. Prima dată când m-am gândit a fost în clasa a 11-a, am zis că mă las de școală, că nu-mi folosește la nimic.

Tata a spus: Nu Beni, nu pleci nicăieri! Stai, îți dai BAC-ul, îți iei permisul și după aia pleci! Altfel nu pleci, fără binecuvântarea mea! Și am zis: „Dacă eu nu plec cu binecuvântarea tatălui meu, eu nu plec din casă!”.

Am stat și am ascultat. Și bine am făcut. M-am dus pe șantier, voiam să fac ceva. Am fost și m-am angajat la români. Și m-au muncit românii, de nu știam ce e cu mine. Când ajungeam acasă eram mort de oboseală.

De la bocanci aveam sânge la picioare. Primul meu salariu a fost pe trei săptămâni, 900 de lire. Puteam să-mi plătesc chiria, să am bani de transport și să îmi cumpăr mâncare, atât. După ce mi-am terminat facultatea, mi-am pus engleza cât de cât la punct.”, a declarat Beniamin Moisă la emisiunea Teo Show, de pe Kanal D.