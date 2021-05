Pensii 2021. Cum poți să contești în instanță calcularea pensiei realizată de Casa de Pensii

Pensii 2021. Dacă dorești să contești în instanță calcularea pensiei realizate de Casa de Pensii, există câțiva pași de urmat.

Astfel, pe legeaz.net, se dă următoarea situație concretă:

”În ianuarie 2019 am primit decizia inițiala de pensionare emisa de Casa teritoriala de pensii, Sector 1 București. Ulterior, am făcut o cerere de recalculare a pensiei și am depus câteva adeverințe de venit care certificau faptul că în perioada 1983-1994 am beneficiat de 4 sporuri diferite la salariu.

Am primit noua decizie în mai 2020, împreună cu calculațiile aferente ți am constatat ca doar 2 sporuri au fost luate în considerare.

Intenționez să mă adresez cu această speță instanței de judecată, și având în vedere că locuiesc în sectorul 1 București, vă rog sa ma ajutați cu urmatoarele informații:

Pe cine trebuie sa chem în instanță: Casa teritoriala de pensii Sector 1 București (emitenta deciziei) sau Casa de Pensii a Municipiului București (ca și coordonator și personalitate juridică)?

Cărei instanțe trebuie să mă adresez: Tribunal/Judecatorie Sector 1 (unde locuiesc) sau Tribunal Municipiu București?”, a fost situația expusă pe site-ul amintit, iar răspunsul nu a întârziat să apară.