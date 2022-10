Pe ce cheltuie banii Denise Rifai. Prezentatoarea de la Kanal D recunoaşte: „Am plăceri scumpe” EXCLUSIV VIDEO

Denise Rifai a câștigat un capital de simpatie din partea publicului telespectator de când este la pupitrul emisiunii “40 de întrebări” de la la Kanal D, unde înregistrează audiențe bune. Mai mult, prezentatoarea TV s-a obișnuit să fie recompensată cu diverse distincții, cum a fost și marți seara, la Gala Radar de Media, unde a primit premiul pentru cea mai bună emisiune TV. Despre bucăria internă a formatului TV pe care îl prezintă, despre invitați, criticile pe care le primește din partea prietenilor, dar și plăcerile ei scumpe, ne-a povestit Denise Rifai în interviul exclusiv acordat pentru Impact.ro.

Te așteptai ca emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” să prindă atât de bine la public și să iei premiu după premiu?

Denise Rifai: Nu mă așteptam, dar mă bucur din toată inima, pentru că muncesc și pentru că sunt o tipă bătăioasă. Cea mai mare onoare a mea este că lucrez la acest proiect și că este atât de iubit. Deci sunt foarte mândră și sunt foarte fericită și foarte bucuroasă că primesc multe premii. Merităm.

Câte ore durează pregătirea acestei emisiuni?

Foarte multe ore, lucrăm cam 4 săptămâni la o ediție. Reconstruim practic viața fiecărui invitat. O împărțim în 40 de capitole, așezăm 40 de întrebări, e o muncă grea. E foarte multă responsabilitate, când invitatul acceptă, nu poți să intri cu bocancii în viața lui și trebuie să tratezi fiecare segment cu maximă delicatețe și trebuie să înțelegi ce a făcut acolo, te pui și în postura telespectatorului să integrezi gândul, e o muncă dificilă, dar iată cât de multă bucurie mi se întoarce!

Ai avut și invitați care s-au supărat pe tine după emisiune?

Nu există așa ceva, pentru că cine vine la „40” înțelege că această emisiune a fost creată exact pentru ca toți cei care au o viață publică și despre care s-a scris în fel și chip să-și poată recontura și recalibra imaginea. Oamenii vin cu drag la “40 de întrebări” și pleacă de la mine foarte iubiți, cu bunele și cu relele lor oamenii devin empatici cu poveștile de viață autentice. Unicul secret pentru fiecare invitat în parte este să fie autentic. Dacă e sincer în greșeala lui, devine iubibil.

Dar tu ce greșeli ai făcut de-a lungul timpului?

Am făcut foarte multe greșeli în meseria mea și de fiecare dată mi le-am asumat și am încercat să nu se mai întâmple. Eu nu greșesc de două ori la fel, dar sunt aici, pentru că am învățat din greșelile mele. Nu-mi vine acum un exemplu anume, dar nimeni nu e fără de greșeală, iar eu fac parte dintre oamenii care sunt primii care își cer iertare, care spun când au greșit, care rectifică, cred că doar așa putem evolua și putem face chestii faine. Sunt o tipă care am fost întotdeauna foarte corectă în meseria mea, cu toți invitații mei, de la cei mai influenți politicieni, la cei mai controversați oameni de afaceri. Sunt foarte corectă, asta nu mă absolvă de vreo vină sau de a fi greșit, cu siguranță am și făcut și astfel de chestiuni.

Tatăl tău este telespectatorul emisiunii „40 de întrebări’’?

Se uită, da, el e mândru de mine, deși tata nu și-a dorit să lucrez în presă și eu ca viitor părinte, sper, într-o zi, îl înțeleg. Mereu mă pun în poziția lui, dacă aș avea o fată: aoleu, să vină la mine să spună că vrea să facă presă, o omor! Deci sunt tata doi! Îl înțeleg pe tata, deși acum știu sută la sută că e mândru de mine și că suntem parteneri în tot.

Dar cel mai mare critic al tău rămâne tata?

Tata nu m-a criticat niciodată cu nimic. Prietenii sunt cei mai mari critici ai mei și așa e fain. Nu sunt o tipă care să scuture de scame pe nimeni și atunci ce dau, aia primesc și e foarte bine așa. Sunt mereu ținută jos, la firul ierbii!

În afară de televiziune, ce îți mai place să faci?

Tot ce ține de aer, apă – îmi place să înot, îmi place să mă plimb, să vorbesc, să citesc, să văd filme, să călătoresc și îmi place moda foarte mult. Totuși, am și chestia asta, asta este o plăcere vinovată a mea.

Citește și: De ce Denise Rifai se îmbracă la fel în cadrul emisiunii „40 de întrebări”. În sfârșit, s-a aflat motivul! VIDEO

Cum arată dressingul tău?

Ooo, arată! Investesc și în plus am niște gusturi foarte costisitoare, glumesc! Îmi place, sunt femeie și am această vanitate. Sunt economist totuși la bază, sunt o tipă foarte echilibrată, știu cât de greu se câștigă banii. Eu însămi câștig banii și o fac cu foarte multă muncă, așa că sunt foarte calculată și pragmatică, dar pe de altă parte îmi fac plăceri și am și plăceri scumpe. Uite, de exemplu, o haină de blană! Dacă îți place, trebuie să ți-o și cumperi, nu?

Video: Daniel Bălan