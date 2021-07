Pasul uriaș pe care fiica Cristinei Cioran îl va face. E semn clar că se simte din ce în ce mai bine

Cristina Cioran este extrem de fericită în urma veștii bune primite din partea medicilor. Specialiștii sunt foarte pozitivi în ceea ce privește starea de sănătate a fetiței sale care s-a născut prematur. Ce pas uriaș va face Ema?

Cristina Cioran a primit o veste extrem de bună din partea specialiștilor care o îngrijesc pe micuța ei ce continuă să se lupte cu viața. Ema s-a născut prematur și medicii au fost nevoiți să o interneze imediat și să o țină sub o atentă observație.

Vedeta ar fi trebuie să nască în luna septembrie, dar o întâmplare a făcut ca ea să-și cunoască fiica la începutul lunii iulie. Din păcate, din cauza protocolului actual vedeta nu a putut fi alături fizic de fiica sa decât de două ori pe săptămână.

Iată să doctorii vin cu vești foarte bune în dreptul stării acesteia de sănătate care este de acum stabilizată. Ema poate respira singură, iar pasul următor este să primească hrana prin biberon, nu prin tuburi. Nu se știe încă momentul în care fetița va fi externată, dar cu siguranță se află pe drumul cel bun care o va aduce în sfârșit în sânul familiei.

Amintim că celebra actriță a născut prematur din cauza unei toxiinfecții care i-a declanșat ulterior travaliul. Sperietura a fost uriașă pentru ea și cei dragi care s-au gândit atunci la tot ce era mai rău:

„Am avut o intercolită ceva, de asta am născut prematur. Am făcut o toxiinfecție care mi-a declanșat travaliul. Am crezut că nu o să supraviețuiască. Dacă nășteam în salvare nu avea șanse. Au început mai mult dureri și am născut!”