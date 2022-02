Oltin Hurezeanu, mărturisiri dureroase la aproape un an de la moartea iubitei: „Nu mai pot dormi în acea casă!” Cu ce se ocupă ultimul miliardar al lui Virgil Ianțu EXCLUSIV

Vă mai amintiți de șarmantul Oltin Hurezeanu, fostul concurent de la ”Vrei să fii miliardar?”, care i-a suflat lui Virgil Ianțu, fără să clipească, marele premiu? La 20 de ani de la performanța de excepție, Oltin ne-a oferit, în exclusivitate pentru playtech.ro, un interviu interesant și plin de emoție.

Oltin Hurezeanu și-a pierdut iubita acum un an de zile

Ne-a povestit despre iubita lui, Cătălina Isopescu, fost fotomodel de talie internațională, care s-a stins din viață anul trecut, despre competiția de infarct de la Prima TV, dar și despre Mineriada din 1990, când a fost săltat de pe stradă de polițiști, din cauza look-ului de rocker.

Ne-a dezvăluit și de ce nu a fost în formă la ”Exatlon”, deși are un trup atletic, lucrat din greu la sala de sport, și din ce face bani, în pandemie, ca actor independent: ”E bine că regizorii mă vor!”.

Reporter playtech.ro: Au trecut exact 20 de ani de la câștigarea marelui premiu la concursul ”Vrei să fii miliardar?”. Cum te-ați înțeles pe parcursul competiției de infarct cu Virgil Ianțu? A încercat cumva să te deruteze, să te influențeze, să te faulteze, în momentele-cheie?

Oltin Hurezeanu: Din fericire, nu sunt genul emotiv. Ianțu m-a încurcat un pic la producție. De pildă, la varianta să suni un prieten, la ultima, mi-a cam forțat mâna, sunt lucuri care nu se văd în emisiune. Avea, da, momentele lui de severitate. La ultima întrebare, înainte de marele câștig, mi-a zis: ”Știi că poți pierde? Ești sigur că mergi mai departe?”.

Am zis că voi risca. Am avut noroc, era o întrebare din mitologia tracă. ”Cum se numea în mitologia tracă zeița Artemis?”. Știam răspunsul! ”Bendis”. De unde știam? Nu consider neapărat că am o cultură generală bogată, ci mai degrabă că sunt un om curios în multe direcții, părinții mei au fost profesori de istorie, aveam interes pentru citit încă de mic.

Ce era să faci, pe atunci? Citeai, căci nu exista Internet. Să nu credeți însă că am fost un elev de nota zece. Mă pricepeam doar la unele materii, la teologie, geografie și istorie, dar la matematică, fizică și chimie nu eram foarte bun.

În 2018 ai participat și la ”Exatlon”, concurs de supraviețuire. Dar, deși ai un trup atletic, nu ai performat, nu ai fost deloc în formă. Ce s-a întâmplat atunci? Păreai cam neîndemânatic la orice probă…

Oltin Hurezeanu: Da, nu prea m-am descurcat, dar să vă spun de ce. Pentru că m-au anunțat doar cu trei zile înainte de a intra în competiție, în locul lui Ion Oncescu, campion absolut în competițiile de skanderbeg. Prin urmare, nu eram deloc pregătit fizic, nu mai făcusem sport de doi ani, mă cam îngrășasem, vreo 12 kilograme.

Din cauza umezelii, am avut și mari probleme cu spatele, eu sufăr de o mai veche afecțiune autoimună, care se declanșează, la anumiți stimuli. Acolo, la un moment dat, am pierdut căsuța și dormeam în ceva improvizat, ca un coteț. Nu mi-am făcut iluzii că voi câștiga, m-am dus pentru experiență, care a fost realmente extraordinară.

Era un regim aproape de detenție, nu aveam legături cu exteriorul, mâncarea era puțină. Cu Andrei Stoica, Diana Belbiță, dar și cu Vladimir Drăghia m-am întreținut cel mai mult. La ”Survivor” nu m-am uitat ediția aceasta, dar chiar mi-ar plăcea o nouă provocare, să particip la ”Survivor” și la ”Asia Express”. M-aș pregăti însă temeinic, înainte de competiție.

Anul trecut s-a stins din viață iubita ta, Cătălina Isopescu. În acele momente grele ai scris, pe Facebook: ”Nu mai e nicio rază de soare de când a plecat”. Cât de tare doare dorul?

Am avut doi ani foarte dureroși. Mai întâi a murit tatăl meu, dar în cazul lui era oarecum de așteptat, avea 90 de ani. Iar în aprilie anul trecut s-a stins din viață și Cătălina, iubita mea. A fost extrem de greu. Să vezi omul drag degradându-se și să nu poți face nimic este un tip de durere care te macină mult. Ea a avut de trei ori cancer, ultimul a fost localizat în zona orofaringiană.

Erau metastaze, venise și mizeria asta de pandemie, nu se putea duce la timp la control, s-a întârziat mult și cu RMN-ul, poate ar mai fi fost speranțe, dar nu știi niciodată… A încercat cu tot felul de tratamente. Cătălina are un fiu, Arthur, în vârstă de 17 ani, nu e fiul meu biologic, dar e ca și cum ar fi al meu. Mă raportez la el, am locuit împreună, îl ajut dacă are nevoie, țin foarte mult la el.

După decesul Cătălinei nu am mai locuit în acea casă. N-a mai stat nimeni acolo, din ziua în care ea s-a stins din viață, n-am mai putut dormi acolo. Și nici fiul ei. Am mai trecut doar ca să iau niște lucruri, dar am stat foarte puțin…

Ai o viață demnă de un scenariu de film. În timpul Mineriadei din 13-15 iunie 1990, ai fost săltat de polițiști de pe stradă, păreai suspect din cauza ținutei de roker. Te numeri printre victimele Mineriadei. E adevărat că ai fost bătut în arest? În ce stadiu se află acum acest dosar?

Oltin Hurezeanu: Am fost recent la Procuratură, s-a reluat procesul. Prima oară l-au redeschis în 2007, apoi, în 2015, acum iar s-a întors de la Înalta Curte, sunt peste 1.000 de victime ale Mineriadei, arestați ilegal și răniți. Nu m-am gândit la despăgubiri. Am fost sechestrat, la Băneasa. M-au luat de pe stradă, din zona Aviatorilor, aveam o ținută de rocker, păream suspect.

Pe unii ne-au și bătut, acolo, în arest. Și eu am fost ceva lovit. Dar, față de cum veneau cei caftiți de mineri, pe noi ne loveau mai cu milă și rar. Mai mult, doar așa, ca să se afle în treabă. Mi-au dat ceva, mi-au spart și un dinte. Mâncare ne-au dat a doua zi, meniu ca pentru militari, ne țineau în arest în garajele pentru camioane.

Cum te descurci, în pandemie, ca actor? La ce proiecte lucrezi, ce surprize pregătești, pe plan artistic?

Inițial, am absolvit Dreptul, apoi a venit dragostea pentru actorie, și am devenit și student la Teatru. După această pandemie, care a blocat multe proiecte, cred că va urma o perioadă foarte grea. În România nu se trăiește din vânzarea biletelor la teatru sau la cinema.

Eu, de pildă, am două proiecte în așteptare. Primul film, cel despre dificultățile reintegrării sociale ale foștilor deținuți, e o dramă complicată cu profunde aspecte psihologice și sociale, scris și regizat de un tânăr talentat. Claudiu Oprea mi-a acordat un important vot de încredere gândindu-se la mine pentru rolul principal, filmul e deja în producție, însă fiind complet independent e încă în campanie de strângere de fonduri printr-un ONG.

Filmul va avea în distribuție câteva nume grele ale cinematografiei românești. Al doilea, cel regizat de Florin Anghel și scris de Iulia Nani, cel pentru care aș fi propus pentru personajul principal masculin, este un tip de comedie foarte dinamică, spumoasă, cu întorsături neașteptate și rezolvări inedite, mai rar întâlnite în peisajul cinematografic românesc.

Fac multe lucruri acum, strâng bani din mai multe colaborări. Mai fac câte un serial, mai joc în ”Lecții de viață”, mai îmi închiriez vocea, în reclame. O activitate actoricească un pic cam subțirică. Dar e bine că regizorii mă vor. Sunt un tip optimist, sunt convins că vor veni și vremuri mai bune…

