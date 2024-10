Obiceiul neobișnuit de dormit al Regelui Charles, dezvăluit de sora Camilei. Ce nu suportă monarhul

Regele Charles al III-lea, cunoscut pentru comportamentul său rezervat și pentru stilul de viață atent la detalii, are un obicei de dormit surprinzător, dezvăluit recent de sora reginei Camilla, Annabel Elliot. Potrivit acesteia, monarhul preferă să doarmă fără plapumă, lucru care a stârnit o mulțime de speculații în rândul comentatorilor regali și a fanilor familiei regale.

Fără plapumă, doar cearșafuri și pături

Annabel Elliot, care a asistat la renovarea mai multor reședințe regale, inclusiv la proprietatea Balmoral din Scoția, a dezvăluit acest detaliu inedit într-o recentă apariție publică. Ea a precizat că regele Charles preferă să evite plapuma în favoarea unor cearșafuri tradiționale și pături. Această alegere neobișnuită a stârnit discuții în rândul comentatorilor regali Emmy Griffiths și Emily Nash, care au încercat să deslușească dacă această preferință are legătură cu tradițiile regale sau este doar o preferință personală a regelui.

Într-un episod al podcastului A Right Royal, Emily Nash a subliniat: „[Annabel Elliot] a dezvăluit odată că regele nu suportă plapumele.” Aceasta a condus la speculații că regele ar putea fi un adept al cearșafurilor și păturilor, o preferință considerată de unii a fi tradițională în casele regale, dar mai degrabă retrogradă în comparație cu standardele moderne de confort, scrie tabloidul Mirror.

Căldura, o sursă constantă de discuții cu Regina Camilla

Un alt aspect interesant al obiceiurilor de dormit ale regelui este preferința sa pentru camere reci. Annabel Elliot a dezvăluit într-o carte scrisă de Robert Hardman, Charles III: New King. New Court. The Inside Story, că există o „luptă constantă” între Regele Charles și Regina Camilla în ceea ce privește temperatura din dormitoare. Se pare că Regele Charles preferă camerele răcoroase, chiar și în timpul nopților friguroase. Annabel a povestit că în reședințele regale se întâmplă frecvent ca regele să deschidă o fereastră pentru a răcori camera, în timp ce Regina Camilla o închide imediat pentru a menține căldura. „Oh, dragă, ai închis fereastra,” ar fi spus regele într-o asemenea ocazie, la care Camilla i-ar fi răspuns: „Da, am închis-o pentru că toți înghețăm.”

Tradiții regale și obiceiuri moderne

În ciuda preferinței sale pentru o abordare mai tradițională a lenjeriei de pat, obiceiurile regelui Charles nu sunt considerate „învechite” în cercurile regale. Designerul de interior Nina Campbell, care a decorat pentru diverse reședințe regale, inclusiv Castelul Windsor și Balmoral, a explicat că mulți membri ai familiei regale încă folosesc pături și cearșafuri, în loc de plapume. Totuși, Campbell a subliniat că utilizarea plapumei nu este considerată inferioară sau neadecvată în cercurile regale.

Într-un interviu pentru The Telegraph, Campbell a explicat că o așezare ideală a patului ar trebui să includă un cearșaf de jos, un cearșaf plat, o plapumă ușoară, iar apoi o pătură. De asemenea, patul ar trebui să fie completat cu trei perne – una pătrată, una tip Oxford și o pernă mică pentru susținerea gâtului. „Perna pătrată este puțin mai tare și face posibilă cititul în pat, dar eu o arunc de obicei noaptea și dorm pe cea tip Oxford,” a spus Campbell.

Un monarh modern cu gusturi tradiționale

Obiceiurile de dormit ale regelui Charles par să reflecte echilibrul său între modernitate și tradiție. Deși preferințele sale pot părea neobișnuite pentru unii, ele subliniază atenția monarhului la detalii și confort personal. În același timp, micile „bătălii” cu regina Camilla referitoare la temperaturile din dormitor dezvăluie o latură amuzantă și umană a vieții regale.

Cu toate acestea, preferințele neobișnuite ale regelui nu diminuează în niciun fel importanța confortului său personal, chiar dacă se află într-o poziție de putere care ar putea sugera altceva. Poate că tocmai aceste detalii îl fac pe Regele Charles atât de interesant pentru publicul larg, oferindu-ne o privire mai profundă în viața sa privată și în obiceiurile neobișnuite care fac parte din existența sa cotidiană.