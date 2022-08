Obiceiul banal care l-a adus pe David Popovici pe culmile succesului. Oricine poate folosi secretul celui mai rapid înotător al lumii

Dublu campion european după ce a obținut două medalii de aur la probele de natație de 100 și 200 de metri liber, David Popovici a reușit să surprindă o lume întreagă. Străinii spun despre tânărul român de 17 ani că aparține unei alte lumi, după ce a demonstrat ce obiective poate să atingă prin multă muncă și disciplină. S-au făcut tot felul de speculații în legătură cu modalitatea prin care a ajuns sportivul să obțină reușitele din prezent. Află care este obiceiul care l-a adus pe David Popovici pe culmile succesului, de fapt.

Obiceiul care l-a adus pe David Popovici pe culmile succesului

Ca orice campion, pe lângă faptul că oferă o atenție deosebită sănătății fizicului său, David Popovici este foarte preocupat și de starea sa mentală. Tânărul a explicat cât de importantă este pregătirea mentală într-un proces competitiv. Mai ales atunci când trebuie să demonstrezi că ești cel mai bun dintre toți concurenții.

Când nu are antrenament, David Popovici are un obicei care l-a adus, de fapt, pe culmile succesului. Surprinzător pentru unii, acesta este lectura. Înotătorul are grijă să fie foarte disciplinat și din punct de vedere mental pentru a-și atinge țelurile stabilite.

Campionul român a făcut referire, recent, în mod particular la o carte care l-a ajutat să rămână foarte motivat și să lupte pentru ceea ce și-a dorit. Este vorba despre „No limits” („Fără limite” – n.r.), scrisă de Michael Phepls, un înotător american, multiplu campion olimpic și mondial la diferite probe de natație. Iată cum a reușit David Popovici să ajungă campion!

„Am citit-o de cel puțin două ori. Ultima oară, chiar anul trecut, la Roma, o aveam cu mine. Adam Peaty e unul dintre oamenii care știu cel mai bine că limitele sunt o prostie. Îmi place să cred că nu am limite și aș vrea ca toți să creadă asta despre ei, că pot întrece orice limită. Pentru că toată lumea chiar poate, dacă își dorește suficient”, a declarat David Popovici, într-o intervenție pentru GSP.ro.

Cum își antrenează tânărul campion inclusiv gândurile

De altfel, tânărul a mărturisit anterior că antrenorul său, Adrian Rădulescu, a împărtășit cu el modalitățile prin care alți sportivi își antrenau gândurile în așa fel încât să intre în starea de spirit necesară pentru a câștiga. Un astfel de caz este cel al boxerului Floyd Mayweather.

„Să dau un exemplu. Floyd, când se antrenează, el spune „Sunt cel mai bun! Sunt cel mai tare! Nu mă poate bate nimeni!”. E o metodă de a-ţi creşte încrederea în sine. Şi uite că are bilanţ de 50-0 în ring. Eu aş putea să spun că sunt cel mai bun, pentru că am ieşit campion mondial, dar nu o spun. Nu e de ajuns să ajungi o dată sau de două ori, ci trebuie să menţii acest standard pe care l-ai ridicat”, a spus David Popovici.

Atitudinea este cea care te ridică pe culmile succesului, spune tânărul campion român. Cu pregătirea corectă, inclusiv din punct de vedere mental, orice om poate să dobândească succesul.