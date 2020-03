Oana Roman, despre divorțul Andreei Bălan. ”Au senzația că știu tot!”

Invitată la Vorbește Lumea, Oana Roman a atins și mult discutatul subiect care îi are în prim-plan pe Bălan și Burcea. Ce spune fiica lui Petre Roman despre divorțul dintre Andreea Bălan și George Burcea?

Oana Roman a trecut și ea de curând prin câteva evenimente care i-au schimbat perspectiva și care i-au adus modificări în viața de zi cu zi – despărțirea de Marius. Din fericire, cei doi sunt acum în relații bune și își cresc împreună fiica. Trecând printr-o încercare asemănătoare, Oana și-a permis să atingă subiectul care nu mai face cale întoarsă de pe prima pagină a ziarelor – divorțul Andreei Bălan de George Burcea.

Vedeta a mărturisit că acesta este un an extrem de greu din punct de vedere emoțional, lucru pe care l-a simțit chiar pe pielea ei. Aceasta a criticat publicul care o blamează și își dă cu părerea vizavi de situația celor doi soți și o compătimește pe blondină pentru că știe că îi va fi foarte greu singură cu doi copii.

“Au avut probleme. Mi se pare că a fost un sfârșit și un început de an deficitar, din punct de vedere emoțional. Nici eu n-am avut niciun sfârșit și un început de an bun. Nu știu dacă e ceva în aer. Pe mine m-a surprins, ca și pe voi, ce întorsătură a luat situația Andreei Bălan. Tot vedeam știri cu divorțul lor, dar mi se părea că sunt doar niște speculații aiurea, după am văzut că a confirmat această situație. Mie îmi pare foarte rău, pentru că ea a avut multe momente de cumpănă. Niciodată nu știm ce este cu adevărat în spate, ce au trăit în casa lor și ce e în sufletul lor. Publicul are tentația să comenteze tot, pentru că au senzația că știu tot, dar nimeni niciodată nu sune tot. Ce știm e că a confirmat totul discret, dar nu știm dacă erau probleme mai vechi sau ultimele evenimente au produs asta. El a avut o copilărie grea, iar asta e o traumă care rămâne. E clar că ea a spus că a fost o problemă gravă, mă gândesc doar că îi e foarte greu pentru că are doi copii mici, are și cariera de care trebuie să se ocupe. Mă gândesc doar la cât de greu îi este ei”

Oana Roman (Sursa: Vorbește Lumea)