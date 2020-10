Oana Roman, de urgență la spital cu fiica ei. Ce a pățit biata Iza

Oana Roman trece prin clipe groaznice pe care doar un părinte le poate înțelege. Cunoscuta vedetă a ajuns de urgență la spital cu fiica ei. Ce a pățit micuța Iza? Panica a fost mare în familia Elisei.

Oana Roman a ajuns la spital cu fiica ei. Ce a pățit Iza?

Oana Roman trăiește clipe de coșmar. Aceasta i-a înștiințat pe fani cu noua veste tristă. Vedeta a ajuns la spital cu cea mică din cuaza unei enterocolite. Fiica lui Petre Roman a mărturisit prin intermediul rețelelor de socializare că micuța ei s-a confruntat cu simptome specifice acestei afecțiuni în timpul nopții, iar îngrijorarea acesteia le-a adus pe cele două la spital de la primele ore ale dimineții. Medicii au confirmat diagnosticul în urma consultului, iar Oana a declarat că este mai liniștită știind că Iza ia tratamentul prescris de specialiști și urmează ca în curând să se facă bine. Fanii au reacționat rapid la poza cu acestea la spital și i-au urat Izei toate cele bune și o însănătoșire grabnică.

„De azi noapte ne da de furcă o enterocolita a Isei. Azi ne am dus la spital ca sa fim sigure ca e doar o enterocolita. Diagnosticul s a confirmat și ne am liniștit. Ne am simțit în siguranță si totul a durat mai puțin de jumătate de ora. Isei i s au recoltat analize in fix 10 secunde si a fost tare cuminte. În ziua de azi e o aventura sa mergi la doctor daca ai orice simptom si noi mereu alegem @sanador.romania pt ca evitam cozi si aglomerație.

@mastidefirma”, a fost mesajul fostei prezentatoare de televiziune din dreptul fotografiei postate pe Instagram.

„Doriți-vă sănătate! Atât!”

Din păcate, Oana a trecut prin emoții mari și în iarna trecută, când Iza a făcut febră 40. Familia a renunțat atunci la vacanță pentru ca cea mică să ajungă de urgență pe mâna medicilor.

”Vacanța noastră de iarnă nu a mai început. Isa a făcut febră 40 și nu a cedat la niciun medicament. Ne am întors la București, deși ajunsesem la munte, și ne-am internat la @sanador.romania pentru tratament și analize! Doriți-vă sănătate! Atât!”, povestea atunci vedeta.