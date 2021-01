Oana Roman, atacată de fanii săi. Detaliul observat de oameni, reacțiile au fost evidente. Vedeta a crezut că poate să pozeze incitant dacă a slăbit, însă fanii nu au apreciat momentul.

Oana Roman, apariție de infarct într-un body incitant. Fanii au înebunit de nervi când au văzut-o

Oana Roman a fost atacată de proprii săi fani pe reșțeaua de socializare. După ce a slăbit, Oana Roman a apărut într-un body negru în mediul online, mândră nevoie mare de noua sa siluetă.

Motivul pentru care fanii au atacat-o nu este că a pozat prea incitant, ci pentru că a abuzat prea mult de photoshop.

Fanii Oanei Roman vor să știe cum a slăbit vedeta

Oana Roman este la momentul actual una dintre cele mai controversate vedete de la noi după ce a scăpat de multe kilograme în plus, fără vreo operație, ci doar prin dietă și tratament, după cum susține ea.

Ei bine, pentru că multe alte persoane încearcă să ajungă la reușita roșcatei, gurile rele spun că fiica lui Petre Roman nu spune adevărul, ci că abuzează de photoshop atunci când apare în mediul online, mințindu-și astfel urmăritorii.

Abuzează Oana Roman de photoshop?

Astfel, unele guri susțin că Oana Roman nu ar fi slăbit atât de spectaculos, ci doar că folosește intens photoshopul.

”Anul 2020 a însemnat pentru mine o transformare fizica la care nici eu nu m-am așteptat. Cea mai importantă realizare a fost faptul că am ajuns la o formă care îmi permite să mă simt mult mai în largul meu. Am reușit cu mai multe terapii, dietă și ceai. Anul ăsta mai am de slăbit încă 10 kg minim și dacă reușesc, voi fi pe deplin mulțumită de mine”, a scris inițial fiica lui Petre Roman în mediul online.

Fanii vedetei sunt de părere că vedeta își editează la greu fotografiile

Astfel, după această postare a vedetei, se pare că invidioșii au avut câte ceva de comentat, căci mesajele răutăcioase au curs pe bandă rulantă în secțiunea de comentarii. Semn că mulți nu cred în tranformarea Oanei Roman, ci o acuză că își păcălește urmăritorii prin editarea fotografiilor publicate în online.

La rândul ei, Oana Roman, după ce s-a sărutat să fie acuzată pe nedrept, nu a mai tăcut și a avut o replică tăioasă pentru toți cei care nu cred în trasformarea ei fizică.

Oan Roman se jură că nu umblă cu photoshopul

”Să ne calmăm un pic. Mai jos, detaliile pozei așa cum a făcut-o telefonul, scrie: cameră fără editări de niciun fel. Pozele editate apar la detalii cu programul de editare.

Deci, calm! Nu este niciun photoshop”, a scris Oana Roman în dreptul ultimei fotografii publicată pe rețeaua de socializare, cea în care apare într-un body negru.