Oana Roman, anunț surpriză în plină pandemie. Ce a decis alături de Marius Elisei

Oana Roman și Marius Elisei au fost invitați în cea mai nouă și explozivă provocare a emisiunii „La Măruță”. Cei doi au scos la iveală cele mai picante detalii din relație lor și au vorbit despre schimbări produse în cuplu pe parcursul pandemiei.

Întrebată cine a făcut-o să sufere cel mai tare dintre: Cornel Păsat, Marius Elisei și Petre Roman, vedeta a mărtirisit că cel mai rău a suferit, indirect, din cauza tatălui său. Marius a continuat cu glumele, reușind astfel să aducă zâmbete în platou. Ulterior, soțul prezentatoarei a răspuns bizar la o întrebare, atribuind câteva lucruri negative unei persoane și alegând să nu citească întrebarea și să mănânce iute.

„Am decis să deschid o afacere cu haine. Pe unele le fac eu, pe altele le iau de la un furnizor de încredere. Acum eu sunt model, eu mă îmbrac cu ele. Oamenii au încredere să cumpere pentru că văd că sunt de calitate”, a povestit Oana despre planurile din pandemie și despre cum s-a reinventat în vremurile acestea. Chiar de la emisiunii cei doi au dezvăluit că au plecat să facă toate coletele. „Deșteaptă, mult prea agresivă și brânză bună în cel mai prost burduf de câine”, a fost răspunsul Oanei la o provocare aparte – Caracterizează-o pe Oana Zăvoranu în trei cuvinte.

„Da, a fost o perioadă cu suişuri şi coborâşuri, nu cred că sunt singura care trece prin astfel de momente, însă cred că sunt printre puţinii care îşi asumă chestiile astea. Eu mi-am asumat faptul că am avut probleme. Ele apar, dispar, e cu bine şi cu rău cum e la toată lumea, numai că alţii nu vorbesc despre asta, ascund. Isabela este foarte legată de Marius, este tatăl ei(…) Este un tată extraordinar de bun şi un bărbat cu foarte multe calităţi, dar sunt momente în care apar diverse discuţii, pe care eu încerc să le rezolv cumva. Uneori reuşesc, alteori nu, dar nu s-a ajuns la o despărţire definitivă şi irevocabilă. (…)Din punctul meu de vedere este tatăl perfect. A crescut acest copil foarte frumos. Este un om cald şi bun, care se enervează foarte greu. Este un bucătar senzaţional, este foarte organizat, el ştie unde e totul în casă. Are un umor special. Dar ca oricine are şi defecte, nu tolerează anumite lucruri, sunt nişte lipsuri pe care le are din copilărie. Nu am multe să îi reproşez”

