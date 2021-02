O fostă miss, șefă la un spital din România. Cum a putut să ajungă în consililiul de administrație

Cum a ajuns o fostă miss șefa unui spital din România? Mulți dintre români au rămas cu semne de întrebare în privința parcursului său și a schimbării mari dintre cele două domenii. „Azi, 08.02.2021 am semnat contractul de mandat în baza căruia îmi voi exercita funcția publică de reprezentant al Consiliului Județean Cluj în Consiliul de Administrație al unui spital public”, le-a împărtășit frumoasa blondină tuturor urmăritorilor săi de pe Instagram.

O fostă miss a ajuns șefă la un spital din România? Care a fost parcursul tinerei?

Claudia Ardelean are 27 de ani și e cunoscută în rândul tinerilor care adoră instagramul. Aceasta este fostă miss, are o comunitate considerabilă pe rețelele de socializare, dar nu prin asta a ieșit în relief…ci prin faptul că a fost numită în Consiliul de Administrație la Spitalul de Pneumoftiziologie Cluj. De asemenea, tânăra mai este proprietara unei firme de hostess.

Vestea cea mare a fost dată chiar de fosta miss, pe Instagram. ”It’s officially! Azi, 08.02.2021 am semnat contractul de mandat in baza caruia imi voi exercita functia publica de reprezentant al Consiliului Judetean Cluj in Consiliul de Administratie al unui spital public din Municipiul Cluj-Napoca! Multumesc pentru incredere si sustinere Partidului National Liberal Cluj!”, a scris pe Instagram Claudia Ardelean.

Aceasta a absolvit Facultatea de Drept și Facultatea de Studii Europene din cadrul Universității Babeș-Bolyai și a făcut cunoștință cu politica în anul 2014, moment în care a devenit membră TNL-PNL, arată știridecluj.ro.

Chiar în cursul anului trecut a candidat pentru un loc în Consiliul Local Cluj-Napoca. ”Este o onoare pentru mine să fac parte din echipa PNL, structură în cadrul căreia sunt membru activ încă din anul 2014. Au trecut 6 ani de când fac parte din această echipă și de atunci răspund zi de zi noilor provocări prin implicare, solidaritate și o gândire liberală”, spunea în octombrie Claudia.

”Spitalul Regional de Urgență Cluj devine REALITATE sub guvernarea liberală!”