O femeie din Rusia s-a măritat cu fiul său de 20 de ani. Este halucinant ce s-a întâmplat

O femeie din Rusia s-a căsătorit cu fiul ei de 20 de ani. O influenceriță din Rusia, în vârstă de 35 de ani s-a măritat cu fiul săul vitreg în vârstă de 20 de ani, după ce a divorțat de tatăl tânărului.

O rusoaică s-a măritat cu fiul său în vârstă de 20 de ani. Cum s-a întâmplat totul

Marina Balmasheva s-a căsătorit cu fiul său vitreg, după ce a divorțat de tatăl lui. Culmea, femeia l-ar fi crescut pe acesta încă de când avea vârsta de 7 ani, transmite Daily Mail.

De asemenea, din relația interzisă a celor doi va veni pe lume și un copil. Astfel, Balmasheva a stârnit critici pe rețelele de socializare, după ce a postat un colaj compus din două fotografii, cu ei în trecut și în prezent.

Anunțul care a scârbit o lume întreagă

„Vom avea un copil și vrem să ne mutăm într-un oraș mai mare. Cred că fostului soț nu îi place ce am făcut. Nu știm niciodată cum va fi viața și când vei întâlni persoana care te face să zâmbești. Știu că unele persoane ne vor judeca, iar altele ne vor înțelege, dar noi suntem fericiți și vă dorim și vouă același lucru”, a mai spus ea.

„Ce mă șochează este faptul că ea a crescut acest băiat”, a comentat o persoană la postarea femeii.

Monica s-a căsătorit cu fiul ei biologic

Există și cazuri mai grave. În America, o femeie s-a îndrăgostit de fiul ei biologic pe care îl dadăduse la naștere spre adopție. ”Este dragostea vieții mele și nu vreau să-l pierd. Iar el mi-a spus: Mi-a fost frică să-ți spun, dar și eu m-am îndrăgostit de tine. El este dragostea vieții mele și nu vreau să-l pierd.

Copiii mei îl iubesc, întreaga familie îl iubește. Nimic nu poate interveni între noi, nici măcar închisoarea. Trebuie să fiu cu el. Când voi ieși din închisoare, mă voi muta într-un stat care ne va permite să fim împreună”, a mai mărturisit Monica Mares.

Vecinii i-au bătut pe cei doi incestuoși

Comunitatea în care locuiesc cei doi a reacționat violent după ce au auzit că fiul se iubește cu mama lui bună. ”O fată a aflat, stă vizavi de mine…. a început o ceartă mare și l-a strigat pe fiul meu. Mi-a zis să am grijă căci comit incest. Și-a chemat familia iar noi am fost înjunghiați, bătuți, a apărut ambulanța (…)

Am mers la spital unde ne-au cusut, ne-am întors acasă și familia ei nu a fost arestată. Nu înțeleg de ce. Polițiștii ne-au pozat rănile la spital și după ne-am întors acasă, am făcut un duș și am început să plâng. I-am spus lui Carlos că va afla toată lumea, dar că nu îl voi părăsi. Dar mi-a spus că va fi alături de mine indiferent de situație”, a mai mărturisit Monica Mares.