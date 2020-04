O asistentă a găsit un bilet jignitor în ușă, după ce s-a întors de la spital. Pe cine bănuiește femeia

O asistentă NHS deranjată după ce s-a întors de la un schimb de noapte de 12 ore pentru a găsi un bilet sub ușa ei, spunând că este o inconștientă și că nu respectă regulile de restricție.

Bex Williams când s-a întors acasă, în locuința ei din Godmanchester, Cambridgeshire, după o tură de 12 ore la spitalul Peterborough, a găsit un bilețel în ușă, în care era acuzată că nu respectă restricțiile și că nu stă acasă. Nota scrisă de mână spunea: „Ești o dizgrație și ai fost raportată! Rămâi acasă și salvează vieți ”.

Bex le-a povestit celor de dailymail că nu se aștepta la așa ceva, având în vedere că lucrează într-un spital și exact asta încearcă să facă, alături de medici, să salveze vieți.

„La început am crezut că va fi o scrisoare bună după ce alte asistente vor primi cadouri și mesaje minunate pe mașinile și ușile lor. Când am deschis biletul am simțit cum mi se urcă inima în gât. Pur și simplu nu îmi venea să cred cât de groaznic a fost. Majoritatea vecinilor știu că sunt o mamă singură care și-a lăsat copiii departe, la fratele meu pentru a avea grijă de ei ”.