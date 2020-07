O artistă din România a trăit în casă cu soțul și cu amanta acestuia. ”N-a cheltuit prea mulți bani cu ea”

Poveste desprinsă din scenariile telenovelelor! O artistă de la noi și-a împărțit soțul cu amanta cu bună știință. Cum s-a întâmplat asta și de ce a acceptat femeia să facă acest lucru?

O cunoscută cântăreață de muzică populară a trăit în aceeași casă cu soțul și amanta sa. Nineta Popa și-a împărțit cu bună știință partenerul pe care l-a avut zilnic în vizor cu o altă femeie lângă el. Cântăreața și-a deschis sufletul și a povestit cum a fost înșelată chiar cu cea mai bună prietenă, fiind astfel trădată de două ori din partea a doi oameni de la care se putea aștepta cel mai puțin.

Viața sa pare mai degrabă desprinsă din telenovele, după ce în urmă cu zece ani Constantin Ionescu a avut o aventură cu o altă solistă de muzică populară, Ana Iica Mureșan. Niciuna dintre ele nu a fost dispusă să renunțe la dragostea bărbatului, așa că ambele au acceptat compromisul de a locui cu toții sub același acoperiș. Cei trei s-au războit ani la rând, iar în cele din urmă tot soția a ieșit victorioasă în lupta cu amanta, acum declarându-se fericită de eforturile depuse pentru a recăpăta atenția și iubirea soțului.

„A fost mare fustagiu, acum s-a liniștit. Am suferit! A și plecat cu o anumită cântăreață. A stat cu ea o perioadă. E vreun bărbat căruia să nu-i fugă ochii? Soțul meu a plecat cu amanta, dar nu voia să divorțeze. Socrul meu îmi spunea să nu plec din casă, că vine el înapoi. Soțul meu pleca des și avea de gând să se despartă de mine, dar s-a potolit. Și ea avea bărbat la Cluj și doi copii. Fiind și ea în lumea muzicii, s-a aflat destul de rapid. Am primi-o la mine în casă, am mâncat cu ea la masă”

Nineta Popa (Sursa: Acces Direct)