O artistă a fost otrăvită la o cântare: ”Aveam spume la gură și capul negru!” Drama prin care a trecut

O artist a trecut prin clipe cumplite. Aceasta a fost otrăvită la o cântare. Cei aflați la eveniment au fost îngroziți de scenele care s-au derulat sub privirile lor. Despre cine este vorba și cum se simte acum femeia?

O artistă de muzică populară a trecut prin clipe de groază. Mai exact, Livia Argintaru a fost otrăvită la un eveniment. Cântăreața a fost la un pas de moarte în urma evenimentului. Dramele din viața acesteia au venit una după alta.

Interpreta a rămas pe drumuri cu trei copii după ce soțul ei a vândut apartamentul în care locuia, ulterior a fost nevoită să stea în uscătoria blocului cu micuții pe care i-a născut. Verișoara sa care este medic pediatru i-a prescris pastile care să o liniștească pentru că nu putea dormi din cauza gândurilor și grijior adunate.

Artista a mai trecut printr-o altă cumpănă după ce cineva a încercat să o otrăvească cu pastilele de somn. Cea din urmă nu era conștientă în totalitate de acțiunile pe care le face. Colegii cu care performase la un eveniment i-au spus că a cântat foarte puțin, ulterior le-a dat microfonul și a plecat.

Aceștia au găsit-o pe Livia în biroul patronului într-o stare care i-a alarmat imediat. În urma celor întâmplate artista a fost cinci zile în comă. Din păcate, nici în ziua de azi nu îi este clar cum s-au petrecut lucrurile și cine ar fi vrut să-i facă rău.

”Seara am plecat la restaurant sa cant. Colegii mi-au spus ca am cantat putin, le-am dat microfonul si am plecat. M-au gasit in biroul patronului, aveam spume la gura si capul negru. Au sunat la ambulanta, nu aveam puls, m-au dus la spital… deja e moarta, ce, si cum?!

Am fost cinci zile in coma, cand mi s-au facut analizele… probabil, cineva mi-a luat pastilele, mi le-a pus in suc si asta a fost totul. Nici in ziua de azi nu stiu cine a vrut sa-mi faca acest rau”

Livia Argintaru (Sursa: starpopular.ro)