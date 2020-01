Nume grele de la Realitatea Plus părăsesc postul. Cine sunt cei care pleacă și unde îi vom vedea

Realitatea TV nu mai emite, după ce postul de știri românesc a fost închis, în mod oficial, după 18 ani de când a fost înființat. Decizia de sistare a fost luată de către Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), pentru că licența de emisie nu a mai fost prelungită în cazul Realitatea TV. Totul s-a mutat pe Realitatea Plus.

Nume grele de la Realitatea Plus părăsesc postul

După scandalul care a dus la desființarea postului de știri Realitatea TV, intrarea acesteia în faliment, și mutarea către Realitatea Plus, se pare că lucrurile nu merg bine nici în cadrul noului post tv.

Conform Paginademedia.ro, în acest moment există un val de plecări de la postul Realitatea Plus în ultima lună. Redactori, reporteri, editori și operatori lasă stația de știri sau au lăsat-o în ultima perioadă. A fost numit un nou redactor-șef, poziție vacantă încă de anul trecut, când a plecat Ioana Răducă.

Cine sunt cei care pleacă și unde îi vom vedea

Unul din oamenii de bază, este vorba de Carmen Tudor, Editor of the Day, pleacă de la Realitatea. Potrivit informațiilor Paginademedia.ro, va ocupa o poziție similară, dar la Digi 24. De la departamentul NewsDesk lasă Realitatea Plus, vor pleca trei jurnaliști, inclusiv șefa secției. Este vorba de Andreea Sumanu, șef de secție, de Alin Cîndea și Bianca Păpureanu, toți trecând tot la Digi 24. Mădălina Mihalache, care „acoperea” Partidul Social Democrat lasă Realitatea Plus pentru Antena 3.

Și o numire la vârful redacției Realitatea Plus. Noul redactor-șef al postului Realitatea Plus a fost numit Vlad Nichita. Înainte, a fost șeful editorilor și EOD – Editor of the Day. Vlad a lucrat în Realitatea TV din 2008, cu o mică pauză, de doi ani, la Adevărul. La postul TV a fost în departamentul de comunicare, apoi la secția Teritoriu, editor general și EOD. Înainte de Realitatea TV, a lucrat tot în trust, la agenția de știri NewsIn.

Raluca Mandoiu, redactor la emisiunea Denisei Rifai, a schimbat Realitatea Plus cu Observatorul Antenei 1, iar Răzvan Bordei,operator și soțul Ralucăi Mandoiu, a plecat și el în Intact, alături de Marian Mandache.

La începutul anului, Realitatea Plus a rămas și fără alți doi editori, este vorba de Lucia Cujbă și Mirona Simion, plecați la viitorul proiect de post de știri al lui Adrian Sârbu. Redacția Realitatea Plus a aflat, printr-un mail, de o”modificare” de ultimă oră că Adriana Matei nu mai este EOD începând din ziua următoare, fără alte explicații.