Nicușor Dan a făcut anunțul șoc pentru bucureșteni. Veste cruntă în această iarnă

Se pare că locuitorii Capitalei vor avea parte de o iarnă grea. Nicușor Dan a anunțat că ” rețeaua agentului termic este de trei ori mai proastă decât acum trei ani”.

”Înseamnă că rețeaua de transport principal a agentului termic este de 3 ori mai proastă decât acum 3 ani, indicatorul fiind cantitatea de apă care se pierde. Am spus că vom avea o iarnă grea, pentru că rețeaua de transport va fi mai proastă decât acum 3 ani.

Aşa cum am spus și în campanie și am confirmat și acum, tot ce putem să facem în această situație pe care am primit-o este să avem cel mai bun răspuns, adică intervenția cea mai rapidă care se poate, și o comunicare cât mai bună cu cetățenii”, a declarat Primarul General al Capitalei.