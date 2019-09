Ne târâm spre Euro 2020 Uniți sub tricolor. „Războiul rece” dintre România xenofobă și Ungaria rasistă continuă

Scandările xenofobe ale suporterilor români la meciurile cu Spania și Malta vor aduce României sancțiuni dure din partea UEFA. Mai grav e că băieții din peluză care s-au unit sub tricolor găsesc de fiecare dată justificări pentru acțiunile lor, chiar și după ce huiduie în timpul unui moment de reculegere în memoria unei fetițe care a pierdut lupta cu o boală cruntă.

Am jucat cu Spania și Malta, dar am scandat împotriva Ungariei. Am avut pe teren un jucător care și-a început cariera în țara vecină, dar a ales să joace pentru echipa națională a României și ar fi fost trimis la echipa a doua a celor de la MOL Feherhav drept pedeapsă pentru alegerea lui. Răspunsul suporterilor români a fost „M**e, Ungaria”, strigat de mii de oameni în timpul unor meciuri din preliminariile Euro 2020. Avem șanse de calificare, dar nu merităm să jucăm la turneul final de anul viitor.

„Vă susținem mereu și așteptăm vremuri mai bune. Să străluciți și pe teren precum o facem în tribune”, s-a scris pe un banner afișat de fanii naționalei. Vă înșelați, băieți. Jucătorii lui Contra strălucesc pe teren la fel de palid cum o faceți voi în peluză. Naționalismul face mai mult rău decât bine și dacă nu credeți asta ar fi mai bine să vă păstrați frustrările pentru răfuielile din spatele blocului. Care, apropo, nu mai sunt nici ele foarte cool.

Adrian Rus, victimă colaterală a „războiului rece” dintre România xenofobă și Ungaria rasistă

Nu știu ce fel de oameni fac parte din grupul Uniți sub tricolor, dar știu de ce nu o să merg niciodată în peluză la meciurile României. Peluza e locul din care jucătorii unei echipe își iau energia și prind aripi pe teren, e viața, e însuși spiritul care păstreză viu fotbalul romantic în era în care banul dictează calificările. E locul în care rasismul, xenofobia și ura nu au ce căuta.

Oare cum se simte Adrian Rus la echipa de club din Ungaria după ce românii au strigat împotriva țării în care și-a început cariera? Fundașul de 23 de ani a aplicat pentru cetățenia maghiară, dar a ales să îmbrace tricoul României și oficialii clubului MOL Fehervar l-ar fi trimis la echipa a doua. Federația Română de Fotbal (FRF) a interpretat decizia drept pedeapsă pentru alegerea fundașului de 23 de ani și a cerut sancțiuni din partea FIFA și UEFA, iar gruparea maghiară a anunțat că Adrian Rus este în continuare componentul primei echipe și că este o mândrie pentru MOL Fehervar să aibă jucători convocați și la alte reprezentative decât cea a Ungariei.

Pe fir a intrat și presa maghiară care a răstălmăcit declarațiile lui Adrian Rus și a făcut să pară că jucătorul regretă că a aplicat pentru cetățenie în Ungaria. Nici jurnaliștii de la noi nu s-au lăsat mai prejos și au alimentat speculațiile din dorința de a scrie ceva senzațional, ceva care să meargă la inima suporterului român naționalist și xenofob.

Așa s-a ajuns ca la meciul România – Malta să se strige „M**e Ungaria”, chiar la debutul lui Adrian Rus la echipa națională. Penibil! Tânărul jucător e prins acum la mijloc între două lumi rasiste. Cea din Ungaria, unde suporterii îl vor critica pentru decizia de a juca pentru vecina rivală și cea din România, unde va auzi tot timpul scandări xenofobe care vor alimenta și mai mult mentalitatea mediocră a unor fani maghiari. În cazul cel mai grav, Rus ar putea să joace sub o mare presiune și la echipa de club, dar și la naționala României. Ar putea să își piardă randamentul și să fie criticat tot mai mult și de unii și de alții. E vorba de cariera unui tânăr care e victimă colaterală într-un „război” de care nu are nevoie.

Nu băieți, nu sunteți Uniți sub tricolor. Vă unește ura, xenofobia, homofobia și naționalismul mediocru, dar în niciun caz tricolorul.

Uniți sub tricolor fără empatie

Veți găsi mereu scuze pentru acțiunile voastre, așa cum ați găsit și după ce ați stricat momentul de reculegere în memoria fetiței fostului selecționer al Spaniei Luis Enrique. Ne-ați explicat că nu știați că s-a pregătit acest moment, că ați aprins torțele și ați început să cântați înainte ca jucătorii se se poziționeze la centrul terenului. Așa e când o dai în bară, începi să minți. O țară întreagă aflase cu câteva zile înainte de momentul de reculegere, dar voi nu. Probabil vă gândeați la Ungaria?

În timpul meciului cu Spania le-ați cerut jucătorilor să strălucească pe teren așa cum o faceți voi în tribună. Asta au făcut, au pâlpâit ca voi. Fotbalul nostru e de nivelul vostru, e clar. Ne chinuim cu echipe mici, găsim scuze când suntem învinși, ne târâm spre turneele finale în fiecare campanie de calificare și primim suspendări pentru frustrările voastre. Pentru că nu ați înțeles că ura și naționalismul au distrus națiuni. Stați liniștiți, nu sunteți la fel de duri ca vecinii noștri din Balcani. Veți fi mereu priviți drept grupul ăla din Est care s-a unit să strice. Mai mult ca sigur vom juca fără spectatori cu Norvegia și Suedia. Poate va fi mai bine fără „unitatea” voastră. Oricum, fotbalul nu are nevoie de voi!

Ați susținut într-un comunicat că sunteți nemulțumiți că nu s-a ținut moment de reculegere pentru militarul român mort în Afganistan. V-ați justificat acțiunile rușinoase de la fiecare meci. Am înțeles că voi nu vă veți opri niciodată, că sunteți frumoși și liberi la bustul gol. Sunt mulți ca voi. Din păcate!

Sunteți aceiași băieți care s-au cocoțat pe cruci la Valea Uzului? Mai bine vandalizăm noi decât să intre ungurii în cimitir, așa-i?