Monica Pop, furioasă pe cea mai mare discriminare împotriva nevaccinaților: ”Absolut ordinară”

Monica Pop este extrem de furioasă din cauza discriminării împotriva românilor care au ales să nu-și administreze serul împotriva COVID-19. Ce a spus cunoscutul medic despre un eveniment petrecut recent la noi în țară?

Monica Pop nu s-a sfiint să fie tranșantă în declarațiile sale în privința vremurilor pe care le trăim. Aceasta a intervenit deseori în numeroase emisiuni televizate când a fost vorba despre subiectul principal de la nivel mondial.

Cunoscutul medic a comentat în cadrul show-ului „Decisiv” de la Antena 3 măsurile de relaxare propuse de către CNSU care vor fi aplicate începând cu 1 iunie și care vin cu o serie de facilități pentru persoanele vaccinate.

Concret, poți merge în club doar cu adeverința de vaccinare și poți fi prezent la un festival tot cu această condiție. Organizatorii de astfel de petreceri imense o pot face cu 100 de persoane și doar dacă acelea și-au administrat anterior serul împotriva COVID-19.

Cei care merg la birou nu mai este nevoie să poarte mască dacă sunt persoane vaccinate în incintă. Doctorul a fost întrebat cu ce ochi vede aceste propuneri și dacă adoptarea măsurilor în cauză ar putea fi considerată o discriminare pentru persoanele care au trecut prin boală sau care au teste PCR negative. Cea din urmă a subliniat că este clar o discriminare absolut „ordinară din mai multe puncte de vedere, mai ales moral.”

„Vreau încă o dată să vă reamintesc ce știe toată lumea, orice vaccinat se poate infecta. Acel vaccinat va face o formă ușoară a bolii dar poate infecta pe toți. Deci asta este un lucru elementar și trebuie să se spună, este o mare prostie. Deci merge la teatru unul care are vaccin și are certificat de vaccinare dar care are boala. Ați văzut că sunt zeci de mii de unii care au făcut boala după ce s-au vaccinat și vreau să vă mai spun un lucru: niciun vaccin din lume nu previne boala. Previne doar starea proastă în timpul bolii. Unde este precauția aici? Certificatul nu rezolvă nimic, după părerea mea. Până trece toată perioada asta, după părerea mea, ar trebui să se mențină masca și distanțarea și nu altceva și să se vaccineze toată lumea care vrea. Încă o dată, vaccinul face ca cel care face boala să aibă o formă mai ușoară, dar este o boală contagioasă și se transmite”

Monica Pop