Momentele de coșmar trăite de o artistă din România în copilărie. „Tata mă bătea, a băgat cuțitul în mama”

O cunoscută cântăreață de la noi și-a deschis sufletul în fața fanilor și a adus detalii cutremurătoare din copilăria sa. Amintirile acesteia sunt negre și pline de episoade violente care s-au petrecut între părinți chiar sub ochii săi.

Copilăria neagră a unei artiste de la noi. Detalii despre momentele cumplite trăite de cântăreață

Cunoscuta cântăreață de muzică populară Rodica Mitran a fost mai transparentă decât niciodată și și-a deschis sufletul în fața fanilor săi. Solista a venit în prim-plan cu detalii cutremurătoare din copilăria sa care a fost plină de momente de cumpănă.

Aceasta a rămas traumatizantă și ia medicamente acum pentru a se liniști. Rodica Mitran a fost abuzată și a văzut cu ochii săi cum tatăl ei a înjunghiat-o pe cea care i-a dat viață. ”În fiecare seară îmi vin amintirile neplăcute. Nu pot să uit bătăile și umilințele. Asta deși iau medicamente, nu pot să mă liniștesc”, a povestit Rodica Mitran la Etno TV.

”Nu am fost un copil iubit și dorit, nici eu și nici frații mei. Am avut parte de abuzuri grave, mai ales emoționale. Am fost bătută până mă scăpam pe mine, s-a întâmplat de mai multe ori acest lucru. Mă bătea cu cureaua de la motopompă. Dădea în mine ca un animal”, avea să dezvăluie Rodica la emisiunea Folclorul sub lupă, citat de viva.ro.

„A fost extrem de degradant, umilitor, am încasat multă bătaie”

Vedeta a mai amintit cum sărăcia a fost mereu alături în primii ani de viață, timp în care ea a fost nevoită să muncească alături de frații și mama sa, timp în care tatăl ei nu mișca un deget pentru a echilibra situația financiară a familiei. Din păcate, a trăit o altă dezamăgire în momentul în care a întrebat-o pe cea care i-a dat viață de ce a fost nevoită să aibă o astfel de viață, femeia ridicând din umeri.