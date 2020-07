Momente dramatice pentru o sportivă aflată în România. A fost blocată două luni

O sportivă extrem de apreciată a fost nevoită să rămână în România preț de două luni. Ce s-a întâmplăt în timpul în care aceasta era blocată în țara noastră? Tânăra a povestit tot.

Carla Rueda a fost blocată preț de două luni în România. Cunoscuta voleibalistă a trecut prin clipe dramatice, iar acum s-a simțit pregătită să povestească în detaliu cum a trecut peste această perioadă. Sportiva din Peru care a evoluat la Știința Bacău de la începutul returului în 2020 a fost nevoită să se întoarcă în țara ei cu un zbor umanitar. Criza sanitară a prins-o pe componenta naționalei din Peru în țara noastră, abia ajunsă de doar două luni s-a trezit complet singură, dar și cu contractul suspendat la Știința Bacău. Vestea mai tristă decât ce aflase până acum era că șansele sale să se întoarcă acasă în vremurile acelea erau foarte mici.

Echipa moldavă a anunțat cu maxim entuziasm transferul Carlei Del Pilar Rueda Cotito, venită de la AON Pannaxiakos Naxo, după înlocuirea Alexandrei Dascălu și a lui Kim Novak. Federația Română de Volei a pus capăt edițiilor actuale ale întrecerilor interne pe data de 18 martie, în urma unei ședințe de consultare. Prin urmare, echipele campioane au fost desemnate în urma locului pe care-l ocupau la acel moment. Rueda a început încă de pe atunci să aibă o perioadă extrem de incertă în privința a ceea ce avea să facă.

„Am suportat două luni, dar simt că nu mai rezist. Clubul a trimis un document, precizând că nu mai am contract, ne-au plătit ceea ce ne revenea pentru cât mai era de jucat. Mi-au dat o cameră în hotelul sportiv de aici, până când voi putea călători. Am izbucnit pentru că sunt singură aici, celelalte jucătoare s-au întors în orașele lor, așa că este complicat. În plus, mama e și ea singură în Peru”

Carla Rueda (Sursa: Radio Ovacion)