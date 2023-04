Moment șocant la Disneyland. Un dragon a explodat, 1000 de persoane evacuate de urgență FOTO

Pentru majoritatea copiilor o excursie la celebrul parc Disney înseamnă încununarea tuturor viselor. Dar, din păcate, o astfel de aventură s-ar fi putut transforma într-o adevărată tragedie pe insula Tom Sawyer de la Disneyland din California. Citește mai departe și vezi despre ce este vorba.

Disneyland California, de la o zi de distracție, la un dezastru surprins în imagini

Disneyland-ul californian este unul din cele mai mari parcuri tematice pentru cei mici, cu sezi, sute de locuri în care micuții își regăsesc personajele dragi din desenele animate sau din celebrele filme Marvel sau Star Wars. Dar, ceea ce a început ca o zi călduroasă și plină de distracție, s-ar fi putut transforma rapid într-o dramă.

Conform informațiilor de peste ocean, un dragon animatronic de 45 de metri înălțime a luat foc pe insula Tom Sawyer de la Disneyland din California și a determinat familiile să fugă din parc.

Informațiile spun că acesta a explodat și a erupt într-o minge de foc în timpul spectacolului „Fantasmic!! de sâmbătă seara, iar o coloană groasă de fum negru s-a răspândit în tot parcul de distracții. Personalul a evacuat rapid aproximativ 1.000 de persoane de la locul din jurul Frontierland și nimeni nu a fost rănit.

Moment șocant la Disneyland cu un „monstru” animatronic

Populara atracție a explodat și a erupt într-o minge de foc în timpul spectacolului „Fantasmic!” al parcului tematic Disneyland sâmbătă seara.

Informațiile de la fața locului spun că membrii distribuției au fost nevoiți să fugă după ce capul dragonului Maleficent a fost cuprins de flăcări în mijlocul spectacolului.

Imaginile arată că respirația de foc a dragonului i-a cuprins capul, înainte de a se răspândi apoi în restul corpului.

„Nu a fost rănit nimeni”

Imediat după declanșarea incendiului, departamentul de pompieri din Anaheim a intervenit la incident și nimeni nu a fost rănit.

Membrii distribuției au reacționat rapid în momentul în care monstrul animatronic a erupt într-o minge de foc, iar flăcările au început să se răspândească și să cadă mai jos. Pompierii au sosit în scurt timp pentru a stinge flăcările, iar autoritățile au confirmat că nu au existat răniți.

Videoclipurile împărtășite pe rețelele de socializare din Disneyland arată vizitatorii parcului fugind de la locul faptei, în timp ce personalul a izolat atracția. Pe măsură ce focul se extindea rapid, a fost difuzat un anunț public pentru a spune că spectacolul nu mai poate continua.

„Din cauza unor circumstanțe neprevăzute, această reprezentație a spectacolului ‘Fantasmic!’ nu poate continua. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru o poate cauza. În timpul ultimei reprezentații a spectacolului Fantasmic din parcul Disneyland de sâmbătă seara, dragonul a luat foc. Anaheim Fire & Rescue a intervenit rapid și incendiul a fost stins. Toți membrii distribuției au fost evacuați de pe Insula Tom Sawyer. Din cauza fumului și a vântului, atracțiile din apropierea insulei au fost evacuate în condiții de siguranță pentru toți oaspeții, iar cauza incendiului rămâne în curs de investigare în acest moment”, au anunțat autoritățile locale, conform DailyMail.

Conform informațiilor din partea oficialităților Disneyland, zona din jurul Frontierland a fost izolată, dar restul parcului a fost deschis pentru vizitatori. Nu se știe cu exactitate ce a provocat incendiul, iar oficialii Disney vor continua să investigheze amploarea pagubelor.

„Efecte speciale îmbunătățite, proiecții de ultimă generație și efecte pirotehnice superbe”

În Disneyland, spectacolul „Fantasmic!” este un spectacol de 27 de minute care oferă „efecte speciale îmbunătățite, proiecții de ultimă generație și efecte pirotehnice superbe”. Mickey Mouse dirijează scene din clasicele Disney, printre care Aladdin, Maleficent și The Lion King.

Cea mai mare parte a spectacolului are loc în ceața de pe Rivers of America, iar publicul urmărește de pe malurile din New Orleans Square și Frontierland. Spectacolul nocturn a început în 1992 și se bazează pe cartea lui Mark Twain „The Adventures of Tom Sawyer”.