Mircea Radu îi critică pe cei care fac televiziune azi. Ce spune despre Florin Călinescu și Mircea Badea

Mircea Radu aduce critici foarte dure pentru cei din televiziune. De asemenea, fostul prezentator a susținut și că show-urile de noapte dintr-o televiziune sunt extrem de necesare.

Mircea Radu: „De ce nu mai sunt programe ca alea? Pe scurt, pentru că nu le poate face oricine”

Fostul prezentator de televiziune a vorbit despre ce se întâmplă cu televiziunea din ziua de azi. De asemenea, a subliniat că știrile sunt coloana vertebrală a oricărei televiziuni și că divertismentul este inima, iar că show-urile de noapte sunt mai mult decât necesare. „Se spune că știrile sunt coloana vertebrală a oricărei televiziuni iar divertismentul e inima. Dacă e așa (este) adaug că Late Night Show-ul este mintea. Acolo, în acea emisiune de fiecare seară, vin oamenii care au ce spune și ce arăta.

Acolo se lansează vedete, se dărâmă mituri, se stabilesc tendințe, se fac și se desfac contracte și se dă ora exactă în showbiz. În acea oră se spun lucrurile care devin știri worldwide a doua zi. De aceea orice televiziune care își respectă telespectatorii are un Late Night Show”, a comentat Mircea Radu în mediul online.

Emisiuni de noapte cu Florin Călinescu și Mircea Badea

În cadrul aceluiași mesaj despre televiziunea zilelor noastre, Mircea Radu și-a adus aminte de emisiunile de noapte realizate de Florin Călinescu și Mircea Badea. „Și România a avut așa ceva acum 20 de ani (pentru Dumnezeu, acum 20 de ani…). ProTV mergea cu Călinescu și ”Chestiunea Zilei” iar A1 cu ”Noaptea târziu cu Mircea Badea”.

”De ce nu are România acum un Late Night Show?” , asta-i întrebarea, cum ar zice Shakes Peer…. Probabil pentru că zice că nu are nevoie. Sau poate pentru că nu (mai) are resurse?”, a încheiat Mircea Radu.