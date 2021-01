Mihai Gâdea îi dă clasă Andreei Esca. Câți bani câștigă, de fapt, prezentatorul de la Antena 3

Care este diferența dintre salariile unora din topul celor mai cunoscuți prezentatori de televiziune? Mihai Gâdea a câștigat detașat, iar fanii vedetelor sunt surprinse de sumele aflate. Câți bani câștigă aceștia?

Salarii Mihai Gâdea și Andreea Esca

Salariile vedetelor de la noi sunt clar un subiect delicat în România, locul unde extremele conduc. Mulți se așteaptă însă ca personajele cele mai vizuale să fie printre cele care câștigă cel mai bine, lucru care se și întâmplă. Mihai Gâdea se bucură de fanii Antenei 3 de puțin peste 10 ani. Postul înregistrează audiențe mari, iar mulți s-au întrebat care sunt salariile angajaților. Realizatorul show-ului Sinteza Zilei e fruntaș, pentru că pleacă acasă lunar cu suma de 15.000 de euro, conform bugetul.ro.

Cu o experiență uriașă în spate și fiind deja emblema celei mai iubite televiziuni a românilor, Andreea Esca se numără printre primii angajați ai postului din Pache Protopopescu. S-a discutat mult pe marginea sumei pe care o câștigă. Conform declarației de pe Ministerul Finanțelor, vedetă a avut o cifră de afaceri de 1488.359 lei și un profit net de 1.116.906, lucru care înseamnă că pleacă acasă cu 5.000 de euro/lună, arată impact.ro.

„Nu am fost niciodată preocupată de bani”

“Viața nu are sens fără întrebarea aceasta. Nu pot să vă spun. E ca și cum v-aș spune poanta unui banc, este o legendă. Ce pot să vă spun este că am salariul pe care angajatorul meu consideră că trebuie să îl am și bănuiesc că este și rentabil în economia business ului în care activez, astfel încât toată lumea să meargă bine.

Nu am fost niciodată preocupată de bani, întotdeauna fac lucrurile cu plăcere și emoție. Nu sunt motivată de partea materială, eu aș putea trăi și cu puțini bani”, a declarat Esca, recent.

Gâdea, colaborare cu CNN