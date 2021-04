Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie au emis o nouă progoză pentru viitorul apropiat. Din păcate, vremea bună nu a poposit încă la noi. De câte zile de frig vom mai avea parte? Iată detaliile meteorologilor!

Meteo ANM. Câte zile de frig vom mai înfrunta?

Din păcate, vremea bună se lasă bine de tot așteptată. Avem încă parte de temperaturi anormale perioadei în care ne aflăm, iar specialiștii anunță faptul că vom mai avea de îndurat alte câteva zile de frig.

Meteorologii indică un Cod Galben în perioada dintre 6 aprilie 21:00 – 7 aprilie 09:00. De asemenea, vom avea parte de înnorări, vânt slab și moderat în unele zone, iar minimele sunt cuprinse între 3-6 grade Celsius.

Vremea urmează să se răcească accentuat în perioada 7 aprilie, de la orele 09:00, până în 8 aprilie la orele 10:00. Maximele vor fi cuprinse între 7 și 9 grade Celsius, iar minimele între -2 și 0 grade Celsius. Cerul va avea înnorări și temporat va ploua, mai cu seamă pe timpul zilei.

Specialiștii au declarat că temperaturile erau normale pentru începutul primăverii, dar acum românii se întreabă când vor veni cu adevărat gradele cu care sunt obișnuiți în acest interval de timp. Un meteorolog a relatat că urmează ca schimbarea să se facă în curând, iar că astfel de episoade extreme durează puțin.

„Deocamdată, în martie, ca în fiecare an am avut şi manifestări de iarnă. Nu e neobişnuit. Anul trecut am avut viscol în 22 martie. În 2017, am avut viscol în zona Moldovei în 19-21 aprilie. Se poate întâmpla orice, chiar şi în martie şi aprilie. Pe măsură ce înaintăm în primăvară, astfel de manifestări sunt tot mai rare şi durează tot mai puţin, dar ele pot exista”, Meda Andrei, meteorolog.

Informare meteorologică

„Începând din noaptea de marți spre miercuri (6/7 aprilie), în sud-vestul, centrul și nord-estul ţării, precum și în zonele montane și deluroase, vor predomina precipitațiile sub formă de ninsoare, pe alocuri moderate cantitativ (15…20 l/mp). Se va depune strat de zăpadă, local consistent îndeosebi la munte. Temporar, vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor, cu viteze în general de 45…55 km/h, iar la munte peste 70 km/h, spulberând zăpada. Vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă în toată țara, cu temperaturi minime preponderent negative.

Notă: Precipitații mixte, dar slabe cantitativ, se vor semnala pe parcursul zilei de marți (6 aprilie) și în regiunile nord-vestice. Până sâmbătă (10 aprilie) vremea se va menține deosebit de rece, iar în cursul nopților și al dimineților local se va produce brumă”, arată meteoromânia.ro.