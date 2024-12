Mesajul premierului Marcel Ciolacu, după desecretizarea rapoartelor CSAT: ”Toți cei vinovați să plătească!”

Premierul Marcel Ciolacu a reacționat ferm după desecretizarea documentelor Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), care dezvăluie nereguli grave în campania electorală a candidatului Călin Georgescu. Potrivit premierului, finanțări externe nedeclarate și implicarea unor actori statali au fost folosite pentru a amplifica artificial prezența lui Georgescu în competiția electorală.

Premierul, care a fost contracandidatul lui Călin Georgescu în primul tur al alegerilor prezidențiale, a subliniat că a fost direct afectat de aceste acțiuni ilegale.

„Am luat act de declasificarea documentelor CSAT care arată că în campania electorală a domnului Călin Georgescu au fost folosite finanțări externe nedeclarate de către acesta și că există tipare de lucru ce arată implicarea unor actori statali.

Sper ca, pe baza dovezilor publicate azi, autoritățile statului să-și facă treaba, iar toți cei vinovați să plătească.

Nu am putut să vorbesc public despre aceste documente pentru că am respectat legea. Însă, un fapt este cert: în competiția electorală, am fost cel mai afectat de modul în care domnul Călin Georgescu și-a mărit artificial expunerea, eludând cadrul legal”, a declarat premierul României, Marcel Ciolacu.