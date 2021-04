Mellina, reacție categorică după ce a fost catalogată falsă. Ce s-a întâmplat la Survivor, de fapt

Mellina tună și fulgeră! Controversata fostă concurentă de la Survivor România 2021 vine cu o reacție categorică după ce a fost făcută falsă de unii din cei cu care a fost nevoită să conviețuiască în Republica Dominicană. Ce a spus fosta Războinică despre afirmațiile jignitoare ale unor coechipieri?

Mellina a fost extrem de deschisă în a răspunde întrebărilor tuturor și a clarifica orice situație care nu a fost de înțeles din show-ul Survivor România 2021. Sportiva a răspuns și acuzațiilor multora dintre foștii colegi care au făcut-o în special falsă.

Revenind acasă, artista a văzut cele discutate de coechipierii care au ieșit înaintea ei din emisiune. Bruneta a spus că a avut parte de o experiență forte grea în Republica Dominicană și că a căzut de foarte multe ori psihic.

De asemenea, a mai subliniat încă de când a ajuns pe aeroport în România că dacă ar mai fi rămas în competiție nu știe cum ar fi reușit să se descurce în continuare. Fosta Războinică a declarat și că a încercat să nu intre în conflict cu nimeni, iar astfel poate acțiunile sau vorbele sale au putut fi interpretate cu o mai mare ușurință.

Desigur că solista a fost întrebată de relația pe care o are cu Musty și de legătura care părea că indică o relație între cei doi. Cea din urmă a dezvăluit că deseori fratele jumătății trupei Alb Negru îi era psiholog, percepându-l în majoritatea timpului drept un frate mai mare.

Chiar și atunci când a plecat, înaintea ei, Mellina s-a bucurat pentru că va ajunge acasă la copiii săi. Musty i-a fost un coleg bun și un om pe care s-a putut baza în special atunci când era cu moralul la pământ.

„L-am simțit foarte aproape. El îmi dădea speranță. Nu știu dacă își imaginează oamenii cum e să nu știi nimic de familia ta. Pentru mine jocurile de comunicare erau sfinte. Am învățat cât de importantă e familia, noi întotdeauna suntem pe grabă și uităm să ne bucurăm de prezent, de familie, noi credem că ei sunt acolo întotdeauna, dar timpul trece. Ăsta e cel mai mare învățământ. Eu întotdeauna am fost unul dintre oamenii care aduceau resurse. Puteți să-mi spuneți, fetelor, dacă aveți timp, de ce sunt falsă. Eu acum nu-mi dau seama cu ce am fost falsă. Acum îmi fac teorii în cap”

Mellina (Sursa: Teo Show)