Medicul Monica Pop a răbufnit la adresa autorităților. ”Mor oameni care pot fi salvați!”

Cunoscutul medic Monica Pop a răbufnit în mediul online. Aceasta le-a dezvăluit tuturor oamenilor care o urmăresc situația reală ascunsă din țară și greșeala teribilă făcută de autorități. Apelul ei este unul alarmant.

Majoritatea românilor s-au temut de neputința, incorectitudinea și lipsa de empatie sau solidaritate de care vor da autoritățile dovadă încă de la prima clipă în care virusul a ajuns în țară. Lucrul acesta s-a văzut destul de clar în multe zone din România de la primul decret al stării de urgență. Acum, după ce starea de izolare s-a prelungit cu încă o lună, românii s-au convins că luptăm cu prea puține arme. Medicul Monica Pop a postat un mesaj în mediul online în care blamează oficialii responsabili cu direcția în care se îndreaptă lucrurile și cu noua decizie de a nu lăsa unele spitale și policlinici să funcționeze spunând că există multe persoane infectate care mor deși sunt șanse mari ca aceștia să rămână în viață. Există un număr mare de cetățeni care s-au stins din viață din cauza a cu totul alte boli.

„ASOCIATIA PACIENTILOR A DAT IN JUDECATA PENTRU ORDINUL din 23.02 prelungit de Ord.74553/07/03 ,( care contrazice Ord MS nr. 555 din 06/03 ) CARE INTERZICE SPITALELOR SA PREIA ALTCEVA DECIT URGENTE! E O MARE GRESEALĂ! FORURILE SE „BAT” INTRE ELE?! Domnilor, MOR OAMENI SALVABILI! CIND si CINE RASPUNDE?”, a fost o parte din mesajul Monicăi Pop.

„Așa cum am prevăzut și am tot scris și am tot spus, inclusiv ieri, din păcate, din cauza acestei mari greșeli, AU MURIT, în țară mai mulți pacienți de cu totul alte boli. Sunt mai multe reclamații către Asociația Pacienților în acest sens! Trebuie anulat URGENT acest ordin neinspirat, cu consecințe nefaste! În plus, nu se poate vedea dacă e urgență fără consultatie!!! LASATI TOATE SPITALELE SA FUNCTIONEZE! Si POLICLINICILE! La capacități reduse, dar, să funcționeze! Conform acestui ordin, nu au voie să funcționeze nici spitalele de stat, nici cele private și nici policlinicile de orice fel. Nu sunt permise nici mșcar consultațiile!”

Monica Pop