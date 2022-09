Maria Constantin a recunoscut ce o enervează teribil. Puţine femei au curaj să spună asta: „Sunt obsedată”

Maria Constantin este o prezență nelipsită în showbiz. Artista este invitată la numeroase evenimente și are cântări peste tot prin țară. Maria Constantin, care urmează să se căsătorească cu Robert Stoica, alesul inimii, spune că este mai mereu pe drumuri, dat fiind că are cântări pe care trebuie să le onoreze, astfel că mașina a devenit prima sa casă. Deși s-a obișnuit cu acest stil de viață, Maria Constantin spune că peste un anumit lucru nu poate să treacă, întrucât o enervează teribil: „sunt obsedată”, a dezvăluit artista.

Maria Constantin și iubitul ei sunt mereu pregătiți de drum, dat fiind faptul că artista este invitată să cânte la numeroase evenimente. Viitorul ei soț o însoțește la fiecare pas, astfel că mașina a devenit principala lor „casă”. Însă un lucru contează cel mai mult pentru blondină, un lucru care, potrivit acesteia, a devenit o „obsesie„, și anume, curățenia. Fie că este vorba de mașina în care petrece mult timp sau de locuință.

„Și mie îmi place curățenia, sunt obsedată cu curățenia și nu îmi place să las lucrurile așa în dezordine, mai ales în mașină, care este ca a doua casă. De fapt, nu, cred că este prima casă și a doua casă este aia unde stau și am adresa din buletin. (râde) Îmi place curățenia și dacă nu este curat în mașină sau acasă, înnebunesc.

Oricum trebuie să plec de aici, de la eveniment, că nu am făcut curățenie acasă și trebuie neapărat să fac. (râde) Atunci când mă întorc acasă îmi place să fie curățenie, ordine și disciplină, să fie totul pus la punct ca să mă pot odihni. Dacă nu, ajung acasă, obosită cum sunt și trebuie să mă apuc de curățenie.

Așa am fost învățată și îmi place să am curățenie, să nu văd firicel de praf că nu pot să dorm. Am și eu piticii mei pe creier, ce să fac.”, a declarat Maria Constantin, în exclusivitate pentru Ego.ro.