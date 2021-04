Marcel Pavel, furios pe Cozmin Gușă. De ce îi cere 200.000 de euro, pe față. Acuzații grave

Discuție controversată în showbiz-ul românesc între două personaje neobișnuite rufelor spălate în public. Marcel Pavel este furios pe Cozmin Gușă. Artistul îi cere 200.000 de euro. Care sunt acuzațiile care l-au scos din minți pe celebrul cântăreț?

Marcel Pavel cere daune de 200. 000 de euro de la Cozmin Gușă. Artistul este mai hotărât decât niciodată să își apere imaginea pe care a dobândit-o zeci de ani de carieră. Cunoscutul cântăreț este enervat la culme de acuzațiile dure ale politicianului care indică faptul că acesta n-ar fi avut, de fapt, COVID-19 și că îmbolnăvirea cu temutul virus era prevăzută într-un contract. Cel din urmă a declarat că o să-l facă pe politician să plătească bani grei pentru cele afirmate în spațiul public și că nu înțelege de ce a făcut asta.

„O să îl dau în judecată şi o să plătească bani grei. A spus că aveam în contract prevăzut să mă îmbolnăvesc de COVID şi că nu am avut boala. Nu ştiu de ce a declarat asta. M-a sunat înainte cu 2 zile, i-am trimis şi secreţiile de sânge şi buletinul testelor pozitive la COVID şi seara apare la TV şi spune că nu am nimic şi că mă prefac, că am primit bani.

Eu era să mă pierd definitiv de pe această planetă şi iată că acest om, despre care am crezut că îmi e prieten, face declaraţii în defavoarea mea care au adus un linsaj media asupra mea. Nu are dovezi, dacă vine cu dovezi îi plătesc eu daune. Vreau să îi cer cel puţin 200.000 de euro. Eu nu l-am sunat să îi reproşez ceva, îl dau în judecată. Dacă nu are grijă de ceea ce spune trebuie să răspundă. Este prea alintat de anumite TV şi mi se pare că le ştie pe toate”

Marcel Pavel (Sursa: emisiune Exvlusiv VIP – Prima TV)