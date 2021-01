Este lovitură dură pentru Ilie Năstase. Unul din secretele rușinoase au ieșit la iveală după bătaia dată Ioanei. Ce se întâmplă cu fostul numărul 1 WTA, citiți în articolul de mai jos.

S-a aflat secretul lui Ilie Năstase. Ce se întâmplă cu firmele fostului jucător de tenis

Ilie Năstase a primit o lovitură dură. S-a aflat unul dintre secretele rușinoase ale fostului jucător de tenis după ce acesta a bătut-o pe Ioana, actuala sa soție.

Problemele se țin scai de Ilie Năstase după ce acesta și-ar fi bătut soția, pe Ioana. Astfel, acum s-a aflat că Ilie Năstase a început să întâmpine probleme financiare cu frimele pe care le deține.

Ilie Năstase are probleme cu banii

Astfel, la Registrul Comerțului, Ilie Năstase apare ca asociat în 11 firme, însă 9 dintre acestea au fost închise în anii ce au trecut. Singurele firme care mai există sunt Unicorn Buzz SRL și Reims Beverage SRL.

De asemenea, potrivit Newsweek, Reims Beverage SRL, care are ca obiect importul de șampanii scumpe, funcționează însă pe pierdere. În plus, conform actelor, în anul 2018, aceasta a avut pierderi de 72.000 de lei, iar în anul 2019, pierderi de 34.000 de lei.

Ilie Năstase, restanțier la un credit de 50000 de euro

A doua, Unicorn Buzz SRL apare în acte ca fiind înființată în 2016, însă în acest moment nu mai are activitate.

În plus, Ilie Năstase apare în Registrul Național de Publicitate Mobiliară ca restanțier la un credit de 50.000 de euro, contractat în 2009, pe vremea când tenismenul era căsătorit cu Amalia, soția de dinainte de Brigitte Sfăt.

Ilie Năstase mai are niște venituri mici

De asemenea, Ilie Năstase mai este încă membru în câteva consilii de administrație ale unor firme, dar sumele primite de la acestea sunt infime față de banii pe care îi încasa până acum. Lui Ilie Năstase îi intrăîn buzunar 500 de euro de la una și 200 de euro de la cealaltă.

În urmă cu aproximativ o săptămână, Ioana Năstase a sunat disperată la 112 solicitând ajutor după ce soțui ei, Ilie Năstase, ar fi bătut-o. Ioana a reușit să se refugieze în dormitor, dar după ce ar fi fost bătută. Acum, frumoasa brunetă în vârstă de 44 de ani a rupt tăcerea şi a povestit cum s-a întâmplat totul.

Cum s-a întâmplat scandalul dintre Ioana și Ilie Năstase

“Am ajuns acasă şi… am rămas şocată. O ploaie de palme! Folosesc aceşti termeni ca să păstrez cât de cât decenţa. Nu mi s-a întâmplat aşa ceva în viaţa mea. Pentru că nu ştiam dacă mai ies vie, am chemat poliţia. Am ieşit pe uşă, m-am urcat în maşină şi am plecat direct spre Constanţa. Eu nu i-am dat lui nici un motiv pentru acest comportament, însă pot să spun că este un om extrem de influenţat.

Sunt anumite persoane care au influenţă asupra lui. Iar aici nu vorbesc de prieteni, pentru că prietenii lui mă respectă. Prefer să tac. Nu zic mai multe. Dar nu i-am dat motive să se comporte aşa. Tind spre divorţ. Voi vedea perioada următoare ce voi face clar. Deocamdată încerc să mă liniştesc”, a dezvăluit Ioana Năstase, potrivit click.ro.