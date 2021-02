Lovitură cruntă pentru șoferi! Câți bani ar putea să plătească pentru locul de parcare

Nouă veste importantă pentru șoferi! Câți bani ar putea să plătească pentru locul de parcare de acum? Toți conducătorii auto trebuie să ia asta la cunoștință. Care sunt noile modificări?

Bucureștenii cu mașini urmează să-și facă griji din cauza unei legi care e subiect de discuție în rândul oficialilor. Suma pe care vor trebui să o plătească pentru locul de parcare ar putea să crească și de aproximativ 10 ori față de cea actuală, după ce primarii din cinci sectoare ale Capitalei au subliniat faptul că tarifele sunt mici și că nu-și permit să întrețină parcările, mai cu seamă că nici nu poate să fie vorba despre amenajarea unora noi.

”Vom face o propunere de hotărâre de Consiliu General. Este discutată și cu primarul general această propunere. Primarul general este în principiu de acord dacă ne ocupăm să o facem și vom face o hotărâre de Consiliu General. Este nevoie de această majorare fiindcă numărul de mașini din oraș este foarte mare, taxa de parcare este una extraordinar de mică, în momentul de față nu acoperă nici măcar cheltuielile cu întreținerea locului de parcare, asfaltul, marcajele. Și pentru că trebuie să înțelegem că nu mai putem continua în a considera că putem face protecție socială prin deținerea de mașini”, a declarat primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, pentru hotnews.ro.

Astfel, potrivit Hotărârii de Consiliu General luată în luna aprilie, prețurile pentru locurile de parcare lângă locuință, pentru un an întreg, sunt astfel:

Zona A – 66 de lei/an

Zona B – 55 de lei/an

Zona C – 37 de lei/an

Zona D – 37 de lei/an

Primarii a cinci dintre sectoarele Bucureștiului, cu excepție cel din sectorul 5, au căzut de comun acord că prețurile pentru locurile de parcare trebuie să crească. Mult! Propunerea aduce în față tarife între 300 și 600 de lei/an, tarifele depinzând și de zonă. Acestea vor fi:

Zona A – 600 de lei

Zona B – 500 de lei

Zona C – 400 de lei

Zona D – 300 de lei

„Există consens între primarii de sectoare pentru a cere Consiliului General al Municipiului București să aducă la un nivel sustenabil nivelul de taxare pentru parcările de reședință. Acest lucru trebuie facut anul acesta, cu aplicabilitate de anul viitor, altfel nu are rost. Asta ca sa putem construi parcări in timp util. In ceea ce mă privește, cred că acești bani ar trebui să meargă in conturi cu dedicație specială, putând fi exclusiv folosiți pentru amenjarea și construirea de parcări”

Ciprian Ciucu, primar Sector 6 Capitală (Sursa: hotnews.ro)