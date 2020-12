Loto 6/49, Joker, 5/40 și Noroc. Toate numerele extrase duminică, 27 decembrie

Loteria Română a acordat câștiguri în valoare de 21.650 lei, cu ocazia Tragerilor Speciale de Crăciun. Astăzi este a treia zi de Crăciun și Loteria Română a pregătit noi premii. Cei care au achiziționat bilete pentru tragerile Loto 6/49 și Joker, sunt nerăbdători să afle care sunt numerele câștigătoare.

Tragerile Loto 6/49 și Joker de duminică 27 decembrie 2020

La tragerea Loto 6/49 din data de 24 decembrie 2020 încasările au fost în valoare de 3.015.012,00 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate a fost de 430.716, iar numărul de bilete jucate a fost de 214.537.

La tragerea Noroc din data de 24 decembrie 2020 încasările au fost în valoare de 358.203,00 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate a fost de 119.401, iar numărul de bilete jucate a fost de 89.362.

Joker și Noroc Plus

La tragerea Joker din data de 24 decembrie 2020 încasările au fost în valoare de 2.271.714,00 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate a fost de 378.619, iar numărul de bilete jucate a fost de 171.955.

La tragerea Noroc Plus din data de 24 decembrie 2020 încasările au fost în valoare de 216.614,00 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate a fost de 108.307, iar numărul de bilete jucate a fost de 82.129.

Loto 5/40 și Super Noroc

La tragerea Loto 5/40 din data de 24 decembrie 2020 încasările au fost în valoare de 375.285,00 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate a fost de 75.057, iar numărul de bilete jucate a fost de 33.753.

La tragerea Super Noroc din data de 24 decembrie 2020 încasările au fost în valoare de 30.282,00 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate a fost de 30.282, iar numărul de bilete jucate a foste de 19.845.

Report la Joker la categoria I de peste 3,25 milioane de euro

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 2 milioane lei (peste 417.800 de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 1,54 milioane lei (peste 317.700 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 15,84 milioane lei (peste 3,25 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 642.600 de lei (aproximativ 132.000 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 165.200 lei (aproximativ 34.000 de euro) la care se adauga cate un autoturism DACIA LOGAN* pentru fiecare varianta castigatoare la aceasta categorie. La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 51.400 de lei.

La tragerea Joker de joi, 24 decembrie, s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 1.032.398,62 lei la care se adauga un autoturism DACIA LOGAN. Biletul norocos a fost jucat in Negresti-Oas, jud. Satu Mare si a fost completat cu doar doua variante simple la Joker, pretul acestuia fiind de 12,50 lei.

De asemenea, la tragerea Loto 5/40 de joi, 24 decembrie, s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 145.901,40 lei. Biletul norocos a fost jucat in Vatra Dornei, jud. Suceava si a fost completat cu patru variante simple la Loto 5/40, pretul acestuia fiind de 20,50 lei.

La tragerea Noroc de joi, 24 decembrie, s-a castigat, de asemenea, premiul de categoria a II-a, in valoare de 64.763,46 lei. Biletul norocos a fost jucat in Ploiesti si a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 si cinci variante la Noroc, pretul biletului fiind de 36,50 lei.