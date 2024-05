Locul în care magazinele Pepco se închid definitiv. Vânzările scăzute au dus la asta

De mai bine de 10 ani românii s-au obișnuit cu lanțurile de magazine Pepco, cu produse la prețuri mici, pentru orice buzunar. Dar, printr-o decizie surprinzătoare, proprietarul lanțului de magazine a anunțat ieșirea de pe una din piețele europene. Motivul sunt vânzările scăzute. Citește mai departe și află care este locul în care magazinele Pepco se închid definitiv.

Retailerul european de reduceri Pepco Group a anunțat că va ieși de pe piața austriacă, afirmând că nu se așteaptă la randamente corespunzătoare în această țară.

Proprietarul listat la Varșovia al mărcilor Pepco, Poundland și Dealz, care la sfârșitul lunii decembrie avea 4.832 de magazine, a intrat pe piața austriacă în septembrie 2021 și opera 73 de magazine în această țară, până la acest moment.

În octombrie, Pepco a declarat că își va încetini programul de deschidere de magazine pentru a se concentra pe refacerea profitabilității, dar intenționează în continuare să deschidă cel puțin 400 de magazine noi nete în 2024. Ieșirea din Austria, și închiderea celor 73 de magazine, va îmbunătăți fluxul de numerar și profitabilitatea subiacentă a grupului pentru 2024, spun reprezentanții grupului, adăugând că prin acest demers li se va permite să se concentreze pe alte piețe unde pot genera randamente mai mari.

Compania a precizat că decizia nu afectează strategia sa de creștere existentă în Europa de Vest și nici operațiunile sale din alte părți. Condițiile comerciale continuă să fie dificile în cea mai mare parte a Europei, a declarat luna trecută Pepco, deși compania a rămas optimistă pentru 2024.

Potrivit unei actualizări comerciale de luna trecută, compania a înregistrat venituri de 1,9 miliarde de euro la nivel de grup pentru primul trimestru fiscal care s-a încheiat la 31 decembrie, marcând o creștere de 11% pe o bază valutară constantă. Președintele executiv Andy Bond a declarat atunci că, în pofida unor potențiali factori externi, cum ar fi perturbarea lanțului de aprovizionare la nivelul întregii industrii, se anticipează că traiectoria pozitivă va persista pe parcursul anului fiscal 2024.

Intrat pe piața românească, încă din 2014, grupul a avut invstiții consistente, iar la acest moment deține 449 de magazine la nivel național. În România, în toate magazinele deținute de grupul polonez, produsele comercializate au mare succes, și se vând ca pâinea caldă.

Având cartierul general în Polonia, grupul are peste 25.000 de angajați în Europa în toate cele 3.674 de magazine deschise în 19 state. Conform raportului pe anul 2023, grupul a avut venituri record pentru întregul an, de 5.649 de milioane de euro, în creștere cu 17,7% pe o bază valutară constantă, determinată de creșterea Pepco de 24,8% și a Poundland Group de 8,4%.

Veniturile grupului în trimestrul 4 se ridică la suma de 1.441 milioane de euro, în creștere cu 12,5% de la an la an, cu o creștere de 12,6% pentru Pepco și de 12,4% pentru Poundland Group.

Grupul a realizat un număr record de 668 de deschideri nete de magazine noi în cursul anului financiar, cu mult peste obiectivul minim stabilit de cel puțin 550 de deschideri nete de magazine noi. În total, am deschis 343 de magazine noi nete în timpul celui de-al patrulea trimestru, el însuși un record de deschideri noi într-un singur trimestru. Ne așteptăm să vedem beneficiile acestor noi magazine pe parcursul întregului an în următoarele 12 luni.

„Performanțele grupului în ultimul an au fost mixte, în contextul unei piețe dificile. Am deschis un număr record de magazine noi și am înregistrat o creștere puternică a veniturilor de două cifre, ceea ce a dus la venituri record pentru Grup.

Vom înregistra o creștere a profitului de la an la an și vom obține cel mai mare rezultat EBITDA din istorie, de aproximativ 750 de milioane de euro.”, a declarat Andy Bond, președintele executiv al Pepco Group.