Lino Golden și Abi Talent și-au spus ”adio!” De la ce a pornit supărarea lor, de fapt

Lino Golden și Abi Talent nu mai sunt deloc în relații bune. Ce s-a întâmplat între cei doi artiști și de la ce a pornit un alt scandal răsunător în lumea muzicii din România? Fanii sunt șocați de atitudinea celor doi.

Lumea muzicii din România a fost des cutremurată în ultima perioadă. Scandalurile au existat chiar și când a venit vorba de trupe vechi și cu renume în țară precum Talisman, când Tavi Colen și Alin au ajuns la cuțite, ulterior discuțiile s-au născut și în rândul celor mai tineri și în vogă artiști, majoritatea creatorilor de muzică trap. În cea de-a doua categorie au intrat și cele mai recente acuzații aduse către Golden Boy Society. Mario și Lino s-au certat cu tatăl lor adoptiv, iubitul fiicei Andreei Esca alegând să nu discute prea mult despre cele întâmplate, în timp ce Lino s-a dus fix la concurență și dușmanul direct al lui Alex Velea.

Prietenia nu a trecut, din păcate, testul timpului. „Regele României”, așa cum se intitulează, a fost dezamăgit Golden și nu mai vrea să-l ajute. Amintim că în urmă cu puțin timp acesta alegea să plece de tot din familia Golden Boy și își atrăgea hate din partea fanilor și a celor rămași sub aripa protectoare a iubitului Antoniei. ”Lino e băiat bun în sinea lui, dar m-a dezamăgit cu niște chestii și nu am cum să-l mai ajut”, a scris Abi pe contul de Instagram.

„De ce nu mai sunt Lino şi Mario Fresh la Golden Boy Society, hai să vă povestesc! Văzând această transformare a lor, am sperat să nu se întâmple ce s-a întâmplat, dar mă aşteptam la treaba asta. Una din probleme este că ei şi-au dorit să rămânem doar noi 3 la Golden Boy Society, Lino, Mario şi eu. Deşi atunci când ei au venit în formula erau şi Rashid şi John Băiat Bun, artişti care i-au susţinut şi iubit. De la bun început, şi Mario şi Lino au ştiut dorinţa mea de a-i ajuta şi pe alţii, exact cum am făcut şi cu ei. Când am făcut Golden Boy Society mi-am dorit să pot crea o familie în care să ne sprijinim, să ne ajutăm şi când suntem pe val şi când cifrele scad. Însă Lino şi Mario au uitat de aceste lucruri când au început să dea de faimă, iar prin acţiune lor au arătat că nu-şi mai doresc să facă parte din Golden Boy Society”

