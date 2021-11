Leguma care îi îmbogățește instant pe grădinari. Profitul se învârte în jurul a 18.000 de euro la hectar

O legumă a ajuns să îi îmbogățească pe cei care o cultivă. Mulți români au auzit de ea, dar puțini știu ce beneficii are și cât este de gustoasă.

Această cultură se poate transforma într-o afacere foarte profitabilă, dacă ții cont de plantarea ei corectă, fertilizarea naturală și te ocupi de îndepărtarea buruienilor.

Este vorba despre rubarbă, o plantă acrișoară puțin dulceagă, care se folosește la plăcinte dulci și în combinații cu alte fructe.

Cultivarea rubarbei e o tradiție veche în Marea Britanie, dar începe să ia amploare și în România, unde se cultivă artizanal în Transilvania.

Daniel Șimuleac, un gospodar din Bihor, cultivă rubarbă pe 500 de metri pătrați, de doi ani. El a împărtășit din secretele lui pentru o plantație productivă de rubarbă.

Fermierul spune că investiția într-un hectar de rubarbă se recuperează ușor în primul an după plantare, având în vedere producțiile care obțin din această plantă.

Venitul anual se poate ridica, la un preț de 3-4 lei pe kilogram, la 18.000 de euro.

“Atât eu cât și soția mea sunt preocupați de o alimentație sănătoasă și cultivăm în grădina de la țară fructe și legume în sistem ecologic.

Am auzit de beneficiile consumului de rubarbă și am decis să cultiv câteva fire pentru consumul familiei. Am studiat mult pe internet înainte să mă apuc de cultivarea ei. O cultivăm mai ales pentru consumul nostru propriu, iar surplusul obținut este comercializat și reprezintă o adevărată sursă de venit suplimentară.

În principal, vindem răsaduri și altor persoane care sunt interesate să-și înființeze o cultură de rubarbă. Tot timpul ne-am dorit să ne mărim suprafața, dar am avut cerere destul de bună pentru răsaduri și astfel nu ne-au rămas răsaduri pentru a ne extinde”, a declarat Daniel Șimuleac pentru Agrointeligența.

„Este recomandat să faci gropile pentru plantare încă din primăvară și să le lași descoperite până la plantare. În acest fel, ultravioletele acționează ca un sterilizator, curățând zona de microorganismele dăunătoare. În toamnă, după ce ai plantat răsadurile, adaugi pământul pe care l-ai scos amestecat cu mraniță”, a continuat el.