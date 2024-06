Lavinia Pîrva, vacanță de vis cu familia. Cum l-a filmat pe Alexandru, ipostaze rare cu fiul lui Ștefan Bănică Jr.

Lavinia Pîrva face senzație pe internet cu imaginile superbe din vacanță. Artista se află cu familia într-o destinație de lux din Italia. Soția lui Ștefan Bănică Jr. nu ezită să se afișeze provocator pe rețelele sociale, spre bucuria fanilor, care o copleșesc cu multe aprecieri. În pozele de vacanță apare și micuțul Alexandru.

La 39 de ani, Lavinia Pîrva arată bestial! Vedeta profită de calitățile sale fizice pentru a se fotografia în ipostaze senzuale. Nici în vacanța din Italia, artista nu a făcut rabat de la poze frumoase.

Potrivit imaginilor publicate de Lavinia Pîrva în mediul online, ea, Ștefan Bănică Jr. și fiul lor, Alexandru, se relaxează în nordul Sardiniei din Italia.

„Porto Cervo trebuie savurat. De Porto Cervo trebuie sa te bucuri. Nimic nu se compara cu o plimbare linistita pe aleile intesate cu mici boutique-uri in care isi expun viziunea artistica artizani din toata europa. Este un loc plin de culoare și energie pozitivă!”, a scris vedeta pe Instagram.

Porto Cervo, situat pe Coasta de Smarald din nord-estul Sardiniei, este una dintre cele mai exclusiviste destinații de vacanță din Europa. Creat în anii 1960 de Prințul Aga Khan, acest sat de coastă a fost dezvoltat pentru a oferi lux și eleganță turiștilor cu bani din întreaga lume.

Porto Cervo se remarcă prin atmosfera sa rafinată și arhitectura deosebită. Clădirile sunt construite în stil mediteranean, cu fațade colorate și acoperișuri din țiglă, integrându-se armonios în peisajul natural. Piazzetta, piața centrală a satului, este locul ideal pentru a savura o cafea sau cumpărături în buticuri de lux.

Portul, cunoscut ca Porto Vecchio, găzduiește unele dintre cele mai spectaculoase iahturi din lume. De-a lungul malului, vizitatorii pot admira aceste ambarcațiuni impresionante,

Porto Cervo este locul perfect pentru cei care doresc să se bucure de plaje spectaculoase și ape cristaline. Plajele din apropiere, cum ar fi Spiaggia del Principe și Capriccioli, sunt renumite pentru nisipul lor fin și peisajele de vis. Sporturile nautice, precum snorkelingul, scufundările și navigația, sunt foarte populare în această zonă.

Acuzată că face abuz de operații estetice, Lavinia Pîrva a negat că apelează la astfel de metode pentru a arăta bine:

„În primul rând, nu mi-am făcut și nu am nicio operație estetică! Când vă fi nevoie și medicul specialist vă considera că trebuie, poate o voi face! Însă pentru moment sunt într-un program de remodelare și rejuvenare facială plus corporală minim invazive! Nu am ascuns acest fapt, le-am făcut publice de fiecare dată!

În al doilea rând, menționez că tot la indicațiile specialistului am făcut o remodelare și hidratare de buze, de care sunt foarte mulțumită! Procedura este minim invazivă, cu rezultate foarte frumoase!”, a punctat bruneta în 2019.