La cine se află biletul de adio al Mădălinei Manole? Fratele solistei face dezvăluiri, după 13 ani: ”Probele pot fi o făcătură!”. Ce i-a povestit solista, cu doar câteva ore înainte de a muri EXCLUSIV

Se împlinesc, pe 14 iulie, 13 ani de când solista Mădălina Manole a fost găsită fără suflare, în vila ei din Otopeni. Fratele artistei, Marian Manole, ne-a vorbit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre biletul de adio, dar și despre ultimele lor discuții și planuri, care nu prevesteau deloc tragedia. Marian Manole este ferm convins că sora lui nu avea de ce să-și încheie socotelile cu viața, la doar 43 de ani, și speră să se redeschidă ancheta.

Mădălina Manole ar fi lăsat un bilet de adio, cu un conținut dureros, înainte de a fi găsită fără suflare, în casa ei din Otopeni.

La cine se află acum caseta video și biletul de adio? Contactat de Playtech Știri, fratele ei, Marian Manole, a făcut dezvăluiri cutremurătoare.

Marian Manole nu crede ca sora lui s-a sinucis, pentru că, în ultimele lor convorbiri telefonice, Mădălina Manole își făcuse numeroase planuri, ba chiar îi invitase, pe 14 iulie, de ziua ei de naștere, la o mică petrecere.

Ne invita la Otopeni, a doua zi, de ziua ei! Și ne spunea să fim prezenți neapărat, după-amiază, și pentru că trebuie să ne spună ceva important! Lui Mihai, băiatul meu, i-a spus, la telefon, când eram în parc la joacă împreună și cu tata a vorbit pe 13 iulie, după-amiază…Lui Mihăiță, fiul meu, i-a promis că în august mergem la mare, la bulgari, cu cel mic, cu toții”.

Nu cred și nu am să cred niciodată că, după ce am vorbit cu ea la telefon și am făcut planuri de vacanță, iar ea ne-a invitat, de ziua ei, noaptea a înnebunit și și-a luat viața! Nu are nicio logică. Nu cred că așa procedează un sinucigaș. Cum s-ar spune, ea ne-a amăgit, iar noaptea a comis suicidul, ca să ce…!?”, ne-a spus Marian, fratele Mădălinei Manole.