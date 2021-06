Kira, fiica lui Gică Hagi, sătulă de America. De ce nu vrea să se mai întoarcă acolo, de fapt

Kira a mărturisit că s-a săturat de Statele Unite ale Americii. În timp ce unii abia așteaptă sau visează să ajungă peste Ocean, fiica lui Gică Hagi nu mai vrea să se întoarcă acolo. Care este motivul pentru care tânăra artistă nu mai vrea să se întoarcă acolo?

Cunoscutul rege al fotbalului românesc se poate considera un tată extrem de mândru și împlinit din prisma reușitelor aduse de copiii săi. Kira este o actriță în plină ascensiune care a avut ocazia să guste din lumea fascinantă a Americii. Cu toate astea, ”țara tuturor posibilităților” nu i-a oferit tot ce și-ar fi dorit.

Tânăra a plecat din România cu așteptări mari, dar s-a întors înapoi acasă cu o suferință uriașă. Toată familia a susținut-o necondiționat să își urmeze visul, dar iată că socoteala din târg nu s-a potrivit deloc cu cea de acasă: ”Eu am vrut să plec în America de la 14 ani și am avut visul acesta, să trăiesc visul american. Da, eu nu voiam să mă întorc.

Îmi doream foarte mult să lucrez în lumea filmului, în cinematografie, și desigur industria cinematografică în America este imensă. Lucrul acesta m-a motivat, că doresc cu adevărat să lucrez în America”, a mărturisit Kira.

Aceasta a ajuns în SUA și a început să studieze acolo, dar nu a reușit să fie cu adevărat fericită pentru că nu-și putea lua gândul de la familie, iar dorul de cei dragi a măcinat-o peste măsură. ”Odată ce am ajuns acolo am realizat că nu îmi doresc să trăiesc visul american, ci visul meu. Și am realizat că nu pot sta departe de țara mea, de familia mea, de cultura mea. Dorul este un cuvânt intraductibil de care l-am simțit acolo, în America.”

”Părinții noștri au fost destul de stricți cu noi, desigur în sensul bun al cuvântului. A fost o binecuvântare fiindcă noi am crescut cu un handicap metaforic. Am fost privilegiați în multe privințe, iar acest lucru poate reprezenta un handicap. Nu am știut ce înseamnă să nu avem mâncare pe masă, nu am știut ce înseamnă să mergi cu autobuzul. Am avut de toate, nu am avut nici o grijă și poate de aceea tata și cu mama au fost atât de stricți cu noi. În schimb, pot spune că am avut o relație deschisă cu părinții noștri, atât eu, cât și Ianis”

Kira Hagi (Sursa: Aleph News)