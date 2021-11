Kanal D primește o lovitură dură. Postul a fost dat în judecată de un alt colos: ce s-a întâmplat

Lovitura grea pentru Kanal D. Televiziunea a fost dată în judecată de o companie mare.

Mutare neașteptată pe piața media din partea unui colos, care a decis să aducă în instanță televiziunea Kanal D. În prezent, cel mai îndrăgit canal tv care aduce românilor telenovele turcești are o situație complicată.

Kanal D a fost dat în judecată de Canal Plus, un post tv francez. Și un nume uriaș pe piața media din toată lumea. Procesul are drept obiect proprietatea intelectuală.

Procesul a fost demarat în septembrie 2020 la Tribunalul București și a avut mai multe termene până la prima pronunțare, din martie 2021.

Kanal D și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci au jucat rolul pârâtului, în timp ce contestatorul a fost Groupe Canal, compania franceză.

Se pare că acțiunea deschisă în instanță de francezi se referă la faptul că Dogan Media ar fi rezervat o marcă adiacentă, numită Canal D, pe lângă marca Kanal D.

Ei bine, acest lucru i-a înfuriat pe francezi, care au contestat în instanță dreptul postului Kanal D România de a folosi sigla Canal D, pe care francezii de la Canal Plus consideră că este prea asemănătoare cu sigla lor.

Mai mult decât atât, nu numai elementul verbal CANAL este reluat identic in cererea de marca, dar si elementul figurativ sub forma unui chenar negru, elementele verbale fiind pe fond alb.

Avocații Kanal D și reprezentații OSIM au cerut retragerea contestației companiei franceze, spunând că nu există asemănări între sifle și mărci.

”Elementul comun „CANAL” nu iese in evidenta prin mărime. Elementele verbale/scriptice sunt redate, in cazul fiecărei mărci, in același font, care are aceeași culoare/nuanta si aceeași dimensiune.

Chenarul negru exista pentru a contrasta fontul alb cu care sunt redate mărcile si nu are natura unui element de sine stătător al mărcii. Nu exista risc de confuzie.

Având în vedere insa domeniul de activitate, respectiv difuzarea de programe de televiziune, publicul consumator va sti foarte ușor sa distingă.

Înțelegerea faptului ca termenul „CANAL” este unul generic, comun, nedistinctiv, care face trimitere la un post de televiziune, petrecandu-se in mod natural la nivel de percepție, de înțelegere a unui mesaj”, au susținut avocații Dogan Media și OSIM.