Jennifer Lopez, în colanți și bustieră la 54 de ani. Artista arată impecabil, fanii au copleșit-o cu aprecierile

A atras toate privirile asupra ei! La vârsta de 54 de ani, Jennifer Lopez s-a afișat în colanți și bustieră în fața utilizatorilor online. S-a schimbat apoi în alte două ținute. Celebritatea a arătat impecabil, fanii săi apreciindu-i la scurt timp aparițiile din mediul online. Imaginile vorbesc de la sine. Foto

Jennifer Lopez și-a uimit fanii weekendul trecut

Jennifer Lopez este o femeie căreia îi place luxul, indiferent că merge la sală sau participă la un eveniment organizat pe covorul roșu. O demonstrează chiar cele mai recente imagini făcute publice de celebritate, ele datând din weekendul ce tocmai a trecut.

Vedeta din „This is Me… Now” s-a lăsat purtată de un val de energie vibrantă în timp ce a petrecut timpul alături de fiica ei, Emme, weekendul ce tocmai a trecut. Au petrecut împreună clipele libere, însă pe parcursul zilei celebritatea a avut în vedere să-și ducă la capăt unele planuri.

Celebritatea s-a afișat în colanți și bustieră la 54 de ani

În vârstă de 54 de ani, Jennifer Lopez s-a pozat într-o oglindă de la baie, purtând un set de îmbrăcăminte tip fitness, de culoare verde închis. Ținuta a constat, după cum se poate observa în imaginile încărcate în galeria foto a acestui material, într-un sutien sport în V și jambiere atletice cu talie înaltă.

Fanii celebrității nu au putut să nu observe că ținuta sport a lui Jennifer Lopez se potrivea de minune cu husa de la telefonul mobil cu care s-a pozat. Celebritatea și-a prins părul într-un coc lejer. La mână a purtat, pe unul dintre degete, un inel supradimensionat, confecționat din aur.

„O regină!”/ „Abia aștept să te văd în turneu!”/ „Arăți senzațional”/ „Ai cel mai drăguț zâmbet”, sunt doar câteva dintre reacțiile internauților la fotografiile lui Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez a schimbat de mai multe ori ținutele

După antrenament sau exercițiile fizice pe care le-a făcut, Jennifer Lopez și-a schimbat dramatic ținuta, mergând la spectacolul de la Broadway Merrily We Roll Along din New York City împreună cu fiica ei de 16 ani, Emme. A purtat o salopetă verde aprins pentru această ocazie.

Schimbările vestimentare ale celebrității nu s-au oprit aici. Jennifer Lopez s-a întors acasă, unde a ales să gătească. A făcut publică pe Instagram o fotografie din bucătărie, zâmbind și sprijinindu-și fața în mână, îmbrăcată fiind într-un pulover gri confortabil.