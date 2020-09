Ireal! Ce a primit o femeie acasă despre soțul ei mort, de la Serviciul Pașapoarte București

O femeie a zis că face infarct după ce a primit o înștiințare la oficiul de Pașapoarte. Femeia din București a primit o înștiințare de la Serviciul Pașapoarte București prin care era anunțată că cererea pentru pașaportul fiicei sale a fost respinsă, din cauză că tatăl fetei figurează ca fiind decedat și au cerut ca bărbatul mort să se prezinte la sediu, pentru verificări suplimentare.

Cel puțin asta reiese din înștiințarea pe care femeia a primit-o acasă, prin poștă, și prin care a fost anunțată că solicitarea de eliberare a pașaportului electronic simplu pentru fiica sa minoră a fost respinsă.

Bărbatul mort chemat la Serviciul Pașapoarte pentru clarificări

„Vă aducem la cunoștință faptul că cererea de eliberare a pașaportului simplu electronic, depusă la data de 14.08.2020, pentru fiica minoră, a fost respinsă întrucât în conformitate cu prevederile art. 9 alin. 1 lit. b) și c) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, aprobate prin HG nr. 94/2006, cu modificările și completările ulterioare: cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice și a pașapoartelor simple temporare sunt acceptate numai dacă îndeplinesc următoarele condiții:

b) datele înscrise corespund cu datele din documentele care însoțesc cerere;

c) sunt însoțite de toate documentele corespunzătoare cerute potrivit prezentelor norme metodologice.

În cazul dumneavoastră, în urma verificărilor efectuate a rezultat că tatăl minorei figurează ca fiind decedat, situație în care sunt necesare verificări suplimentare, inclusiv prezentarea acestuia la sediul serviciului nostru„, se arată în înștiințarea primită de femeia din București.

Cum s-a luptat un bărbat să demonstreze că este viu

Nu este un caz singualr, în Iași un bărbat declarat mort în actele statului nu a reușit să dovededească că este viu nici dacă s-a prezentat acolo.

„In acte sunt mort, desi traiesc. Nu am nicio sursa de venit, iar din cauza ca in acte figurez ca fiind decedat, nu ma pot angaja, nu pot face nimic in tara„, a declarat barbatul.

Soția l-a declarat mort pe bărbat

Constantin Reliu a plecat in anul 1992 la munca in Turcia, ultima data vizitandu-si familia in anul 1999. Din cauza neintelegerilor din familie, el sustine ca a rupt legatura cu rudele si s-a stabilit în Turcia.

Astfel, în anul 2013, fiindca nu mai primise nicio veste de la barbat, sotia a solicitat in instanta declararea decesului acestuia, ceea ce s-a intamplat în anul 2016. De atunci, omul s-a zbătut timp de doi ani să dovedească că este viu.