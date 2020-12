Interlopii au preluat șefia AUR Vaslui. Dezvăluirile sunt șocante: ”Împreună cu neamul meu, eu preşedintele partidului”

Formațiunea AUR continuă să șocheze majoritatea românilor. Interlopii au preluat șefia în Vaslui, iar lucrurile par că ies total de sub control. Declarațiile unui membru al grupării sunt de-a dreptul ireale.

Interlopii au preluat șefia AUR Vaslui

Un clan de interlopi a preluat șefia unei oraganizații AUR din județul Vaslui. Mai exact, este vorba despre Petrea Sandu, cunoscut drept Flagăra, care e șeful clanului Sandu. Acesta a anunțat pe pagina sa de Facebook faptul că a devenit membru AUR, alături de numeroase rude ale sale, conform adevărul.ro, citat de g4media.ro. Clanul e celebru în zonă pentru luptele sângeroase din străzile din localitatea Mureni.

Șeful grupării susține nu doar că este un membru, ci că ocupă poziția de liderul al grupării. Anunțul a fost făcut pe data de 13 decembrie pe pagina de Facebook a acestuia unde a mai postat poze cu el și cu alți indivici din clan, aflându-se în fața unui afiș mare cu AUR. „Trăiască partidul nostru AUR. Împreună cu neamul meu, eu preşedintele partidului AUR“, scrie în postarea care însoţeşte imaginile.

Doctrina AUR

Familia este celula de bază a oricărei societăți viabile. De aceea, este vital ca societatea să stimuleze constituirea de familii, să sprijine și să apere familia. Doctrina A.U.R. consideră că ideologia de gen este o aberaţie teoretică care descinde din oficina actuală a activiștilor neomarxisti. Așa cum un organism nu se poate păstra în viață decît dacă își conservă sănătatea celulelor, tot astfel o națiune nu are șanse de supraviețuire decît dacă își cultivă tiparul clasic al familiei obișnuite. Familia nu este obiect de controverse decît pentru cei care vor să o distrugă sub pretext de remaniere modernă. Căsătoria nu poate avea drept formulă primordială decît perechea alcătuită dintr-un bărbat şi o femeie. Orice altă variantă de alăturare a sexelor nu are legătură cu sensul autentic al acestei formule. De aceea, în concepția A.U.R, familia nu este o temă de negociat, cum nu e nici o problemă de rezolvat. E a fost rezolvată cu mult înainte să apărem noi, generația din a cărei indignare s-a născut actuala A.U.R.

Patria este țara tatălui, dacă ascultăm etimologia cuvîntului, pe cînd limba nativă este limba vorbită de mamă. Reperele acestea sînt fixe și cu neputință de confundat. Uită-te de unde îţi vine tatăl și vezi ce limbă vorbește mama: atunci vei ști care e identitatea ta etnică, lexicală și istorică. În cazul României, patria este o entitate geografică slujind drept vatră inițială, dar o vatră din care azi exodul românilor a dat naștere unei diaspore pînă într-atît de numeroase, încît ar fi o impietate să limităm naţiunea la autohtonii rămaşi între graniţe. Naţiunea română este acolo unde limba română, credinţa creştină şi memoria unui trecut comun îi uneşte pe contemporani. Sîntem un tot organic înlăuntrul unei matrici în care principalele liante sînt limba, credinţa şi etnia. Acolo unde aceste trei trăsături sînt puse sub semnul întrebării, acolo naţiunea română îşi pierde sensul.

Credinţa este, teologic vorbind, una din cele trei virtuţi cardinale creştine, numai că aici o folosim în sens figurat, drept simbol pentru tot ce înseamnă religia creştină. Cînd spunem credinţă, spunem implicit biserică, tradiţie şi neam. În concepţia A.U.R., ateismul este o rătăcire ivită din aroganţa celor care îşi închipuie că o viziune antropocentrică asupra universului este superioară uneia teocentrice. Cum tot la fel A.U.R este împotriva campaniei de persecuţie la care e supus creştinismul în ultimele decenii. A.U.R se va opune defăimării clerului, terfelirii simbolurilor de credință și compromiterii credincioșilor care au curajul de a-și asuma public statutul de creștin.

Libertatea. Dacă familia, patria și credința ne dau o identitate prin apartenența la entități organice pe care numai răuvoitorii le tăgăduiesc, atunci libertatea este cea care dă demnitate acestei identități. Libertatea este identitate a spiritului în acțiune, adică act de afirmare a convingerilor pe care cele trei unități anterioare (familia, patria, credința) ni le insuflă. Fără libertatea de a le manifesta în orice împrejurare, familia, patria şi credinţa rămîn poncife găunoase. De aceea, libertatea de a spune ce crezi, de a gîndi cum te îndeamnă conștiința și înlesnirea de a te purta conform conștiinței tale sînt însușiri sine qua non ale ființei umane. Cine vrea să le înlăture ne va desființa demnitatea. Astăzi, măsurile statului de îngrădire a libertății de expresie sînt prea vădite ca să le mai enumerăm. Sub pretext că vrea să combată inegalitățile, discriminarea și limbajul inspirat de ură, instituțiile publice îngrădesc tot mai mult libertatea de expresie. În concepția A.U.R. nu există teme tabu al căror conținut să justifice interdicția, cenzura sau boicotul mediatic. Libertatea unui om începe cu puterea de a spune „Nu!”. Cînd această putere îți este luată, climatul în care te miști aduce a dictat ideologic. Libertatea de gândire, de credință, de exprimare, de asociere, de mișcare, de inițiativă, precum și accesul liber al persoanei la o activitate economică sunt esențiale într-o democrație. (Sursa: partidulaur.ro)